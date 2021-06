Tour de France ─ Cyril Barthe : "Grandiose d'être devant", raconte le Basco-Béarnais

Il a passé passé 175 km dans l’échappée du jour, avant d'être rattrapé à quelques encablures de l'arrivée. Cyril Barthe, le cycliste basco-béarnais, revient sur sa première échappée dans cette édition du Tour de France 2021.

Cyril Barthe : On avait carte blanche pour certains coureurs donc c’était l’occasion. Ce n’est pas évident de prendre les échappées et j'ai pris l'opportunité. Avec le retour du public, c’est quand même grandiose d’ouvrir la route du Tour de France, on a les personnes sur le bord de route qui nous encouragent, qui crient nos noms. C’est pour ça qu’on s’entraîne, c'est pour avoir des frissons. Là, on a eu l’opportunité d’aller dans l’échappée, je pense qu’on en aura d’autres pendant le Tour. On va continuer à être offensif et montrer le maillot.

France Bleu : Repris à 5km de la ligne, y avez-vous cru pouvoir aller au bout ?

On savait que c'était une étape pour sprinters, les équipes savent faire... On a tout donné et c'est ça le principal.

Une nouvelle journée marquée par les chutes, comme ce début de Tour...

J'entendais à la radio qu'il y avait beaucoup de chutes. Même les leaders sont tombés. C'est le Tour : il y a beaucoup de nervosité, de tension, tout le monde veut faire bien. Malheureusement, il n'y a a pas la place pour tout le monde, surtout en première ligne. Bryan (Coquart, l'un des leaders de son équipe B&B Hotels, ndlr) est tombé le premier jour. Il retombe là le troisième jour. C'est la poisse.