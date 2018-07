He clings on to it with determination : @Tomashuuns is still the best climber! 🔴⚪

Il s'accroche à son maillot à pois avec une détermination de fer : @Tomashuuns est toujours le meilleur grimpeur de ce Tour ⚪🔴@CarrefourFrance#TDF2018pic.twitter.com/gQ063Vr62Y