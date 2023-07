Tour de France : Daniel Mangeas et Jean-Marie Leblanc rendent hommage au Mayennais Christian Boulnois

Christian Boulnois est décédé ce mercredi 12 juillet à l'âge de 78 ans. Né en région parisienne mais originaire de la Mayenne, c'est à Saint-Loup-du-Gast près d'Ambrières-les-Vallées que Christian Boulnois coulait une paisible retraite. Il a été un très bon coureur cycliste amateur. Sans emploi, il est embauché par Jean-Marie Leblanc, alors journaliste au quotidien L'Équipe, pour être chauffeur de presse sur le Tour de France. Il occupera les mêmes fonctions au sein de l'organisation de la Grande Boucle.

Jean-Marie Leblanc, patron du Tour de 1989 à 2006, se souvient au micro de France Bleu Mayenne : "Nous nous connaissions depuis si longtemps, et nous nous apprécions depuis si longtemps que Christian faisait partie de la famille du Tour de France. J'avais beaucoup de sympathie pour lui et je crois que c'était réciproque. Quand il était sur le Tour, je lui ai fait faire parfois, pour le boulot, des rallyes nocturnes incroyables. Il répondait toujours présent. Il aimait tellement le vélo, il aimait tellement le Tour de France que j'aurais pu lui demander n'importe quoi, il était toujours là."

Daniel Mangeas : "il avait su réaliser son rêve"

Daniel Mangeas, le célèbre speaker du Tour de France mais aussi des Boucles de la Mayenne, a eu Christian comme chauffeur, notamment sur le Tour de l'Avenir. Le Manchois se souvient, avec émotion, de cet ami, véritable passionné de vélo : "On ne l'appelait ni Christian, ni Boulnois mais Boubou, c'était son surnom. C'est quelqu'un qui avait eu des moments difficiles dans la vie et qui avait su se remettre en question. Il avait su réaliser son rêve, être dans l'équipe de l'organisation du Tour de France et être proche de Jean-Marie Leblanc. C'était pour lui, carrément je pense un Noël chaque jour. Je suis chagriné parce que tout me revient en mémoire. Pour moi, le jour où il a été le plus heureux, c'est lorsque le Tour de France est passé dans sa localité en Mayenne (le 6 juillet 2006). Il n'arrêtait pas de nous en parler. Il était vraiment heureux et surtout très fier de voir le Tour de France passer chez lui."

Les obsèques de Christian Boulnois seront célébrées lundi prochain à Mayenne.