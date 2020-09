Tour de France : Dans l'Orne, les supporters de Guillaume Martin font les choses en grand

Un chapiteau, un écran géant, des banderoles et quelques chaises dans un champ. C'est le décor de ce dimanche après-midi à la Carneille dans l'Orne, où se sont réunis les supporters du coureur normand Guillaume Martin, pour suivre la 9e étape du Tour de France.

Plusieurs photos et des panneaux à l'effigie de Guillaume Martin ont été disposés autour de l'écran géant ce dimanche.

"J'espère que vous n'avez pas peur de la campagne", plaisante Guy Métairie, trésorier du club de supporters de Guillaume Martin, lorsqu'il nous donne l'adresse du rendez-vous.

Et effectivement, c'est dans un champ que ces passionnés ont choisi de se retrouver. Chez Michel Boudin. "J'ai installé un chapiteau, pour mettre l'écran géant dessous. On a mis des chaises, des tables, et plein de photos de Guillaume", explique-t-il.

En tout, une quarantaine de personnes est venue supporter Guillaume Martin pour la 9e étape du Tour de France. © Radio France - Léa Dubost

Petit à petit, le chapiteau se remplit et il ne reste plus de place assise. Tous ont les yeux rivés sur l'écran, et applaudissent dès qu'ils aperçoivent Guillaume Martin. Il faut dire que c'est pour ce coureur ornais que tout le monde est réuni aujourd'hui.

"Guillaume est bien placé, alors pour cette 9e étape, on a voulu l'encourager à distance. Il sait qu'on est là pour lui aujourd'hui, il revient souvent dans l'Orne nous voir", raconte Guy Métairie.

Les enfants du club de cyclisme de Condé-sur-Noireau ne voulaient pas manquer l'occasion de voir leur idole sur écran géant. © Radio France - Léa Dubost

Les enfants du club de cyclisme de Condé-sur-Noireau, présents pour l'occasion, confirment. "Il est sympa Guillaume, il vient souvent au club voir les futurs cyclistes. On croit en lui, et on est fiers qu'ils viennent de chez nous !"

Pendant trois heures, les supporters commentent l'étape et donnent leurs pronostics jusqu'à l'arrivée. Le verdict tombe vers 16h30 : Guillaume Martin conserve sa place sur le podium, il reste 3e au classement général.

"Ça sent bon pour la suite, on y croit", lance Guy Vallée, le président du club des supporters de Guillaume Martin, à la fin de l'étape.

Et finalement c'est Nelly qui résume le mieux l'état d'esprit de cet après-midi convivial "qu'importe le résultat, il sera toujours notre champion".