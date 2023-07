Tour de France : dans la caravane, "on prend plein de sourires toute la journée", décrit la Girondine Sandra

À la descente de la caravane, Sandra se masse le bras gauche. "Ca travaille", sourit-elle. Elle a passé sa journée à lancer des crayons à papier, depuis le char de la caravane Domitys. Et même si ce n'est pas le bob Cochonou , objet le plus couru de la caravane publicitaire et ses 140 véhicules, ses crayons s'arrachent auprès du public. "Ah oui, ils réclament !", assure-t-elle, racontant avoir vu des "Spider-Man, des extraterrestres..." sur le bord de la route. Les spectateurs "ont ce grain de folie qui fait que c'est une fête magnifique", raconte-t-elle. Et en regardant au bord de la route, "on prend plein de sourires toute la journée", décrit-elle.

Huit saisonniers et huit salariés de l'entreprise dans la caravane

Sandra, qui travaille depuis cinq ans dans une résidence de la chaîne Domitys, à Villenave-d'Ornon, fait partie des huit salariés du groupe qui sont invités à compléter l'équipe de saisonniers de la caravane. Elle intervient sur quatre étapes, depuis celle qui a relié Dax à Nogaro, mardi, jusqu'à l'arrivée à Bordeaux, vendredi. "Quand on connaît le Tour de France depuis toute petite comme moi au bord de la route, se retrouver au milieu de la caravane, c'est extraordinaire", se réjouit-elle, quelques années après avoir vécu le Tour comme spectatrice dans les Hautes-Pyrénées, d'où elle est originaire. Sélectionnée parmi les salariés, après avoir envoyé une lettre de motivation et passé un entretien téléphonique, elle "n'aurait jamais pensé qu'un jour", elle serait une actrice du Tour.

Et elle l'est donc cette année, même si elle est "certainement l'une des plus vieilles", de la caravane, rigole-t-elle, du haut de ses 45 ans. Mais, ça lui donne "l'impression d'être en colo". De quoi en profiter, notamment ce vendredi dans la remontée vers Bordeaux, qu'elle imagine accompagnée d'un "monde fou. À Bordeaux, ça va être la folie". Restera une dernière étape pour elle, après l'arrivée à Bordeaux : la caravane la ramènera directement à la résidence de Villenave d'Ornon. "Mes résidents m'attendent. il va falloir que je débriefe tout", sourit-elle. Avec eux, elle avait déjà organisée une balade à vélo (électrique) sur une partie de l'étape.

