Tour de France : dans la roue de Justin Mottier et Arnaud Courteille sur le parcours de l'étape mayennaise

Le compte à rebours est lancé. Dans 53 jours, le Tour de France fera étape en Mayenne. France Bleu a suivi les deux coureurs mayennais Arnaud Courteille et Justin Mottier pour faire la reconnaissance du contre-la-montre de 27 kilomètres entre Changé et Espace Mayenne à Laval.

Justin Mottier et Arnaud Courteille ont reconnu le parcours de l'étape entre Changé et Laval (ici, à la sortie de Saint-Jean-sur-Mayenne en direction de Louverné).

Le mercredi 30 juin 2021, la 5e étape du Tour de France se déroulera en Mayenne. Une première depuis 1999 et l'étape qui arrivait à Laval.

Pour reconnaître le parcours du contre-la-montre tracé par l'organisateur du Tour de France, France Bleu Mayenne a demandé à deux coureurs mayennais, Arnaud Courteille (ex FDJ et Vital Concept) et Justin Mottier (ex Vital Concept) de se prêter à l'exercice. Le rendez-vous est ainsi fixé place de la marie à Changé à quelques mètres du lieu où sera installée la rampe de lancement du contre-la-montre.

Les deux coureurs licenciés à Laval Cyclisme 53 sont prêts à découvrir le tracé de la 5e étape du Tour de France. © Radio France - Gildas Menguy

Le top départ est donné, sous le soleil, et les deux coureurs se mettent déjà en danseuse. Car dès l'entame, un faux plat montant est au menu avant une première difficulté au bout seulement d'un kilomètre. "C'est un beau morceau pour commencer" lâche Justin Mottier, debout sur ses pédales. "Un départ en bosse comme ça annonce un chrono à haute intensité" poursuit Arnaud Courteille. Une cuvette et c'est l'arrivée à Saint-Germain-le-Fouilloux où les coureurs tournent à droite, direction Saint-Jean-sur-Mayenne. Petit moment de répit pour nos deux coureurs, enfin lorsque l'allure est modérée. Car le 30 juin, les concurrents seront certainement à fond du début à la fin de ce chrono qui devrait se gagner en un peu plus de 30 minutes de course.

Trois difficultés sur les dix premiers kilomètres

A peine Saint-Jean-sur-Mayenne traversée que la route s'élève à nouveau. Une longue montée "qui met un point final à la partie difficile du chrono" explique Justin Mottier, 27 ans. Louverné, puis un virage à droite en direction de Bonchamp et nous voilà à mi-parcours. "Un petit coup-de-cul à escalader pour passer au-dessus de la LGV et de l'autoroute" souffle Arnaud Courteille originaire de Désertines dans le nord Mayenne, "les coureurs du Tour resteront certainement assis sur leur selle, en position aérodynamique, avec beaucoup de forces dans les reins, les cuisses, et donc ce passage se fera tout en puissance".

La campagne mayennaise sera à l'honneur le mercredi 30 juin sur les télés du monde entier. © Radio France - Gildas Menguy

Un final plus technique

Rapidement, c'est l'entrée à Bonchamp et donc en agglomération avec son lot de ralentisseurs et de virages plus serrés à négocier. La traversée de la rocade et déjà le panneau Laval se présente aux coureurs, mais il reste encore un peu plus de 7 kilomètres à couvrir. Avenue Chanzy, boulevard Félix Grat, rue de Paris, rue de la Paix côté rive gauche. Puis le pont Aristide Briand pour enjamber la Mayenne, la place du 11-Novembre, le cours de la Résistance, la rue du Vieux-Saint-Louis. Et une dernière bonne "grimpette" avec la rue Léo Lagrange sans aucun élan pour les coureurs après ce virage à gauche serré. La traversée du quartier Hilard par le rue Charles Péguy, la place Saint-Paul, la rue de la Fuye qui débouche sur le quartier Ferrié. Le boulevard Edward Monsallier et c'est l'entrée dans l'enceinte d'Espace Mayenne avec un dernier coup de collier, un dernier effort pour atteindre la ligne d'arrivée au terme d'un faux-plat. La ligne d'arrivée sera tracé sur l'un des parking de l'enceinte tout juste achevée.

C'est l'heure de faire un bilan avec nos deux coureurs qui semblent avoir pris beaucoup de plaisir sur cette étape tracée entre verdure et zone plus urbanisée. On écoute Arnaud Courteille : "un beau chrono. C'est bien, c'est moins dur comme ça en reconnaissance que de faire des vrais chronos parce que je pense que les gars (sic) à l'arrivée seront bien cuits ! Il faudra bien gérer la première partie, ne pas se griller en partant trop vite. Rester concentré pour faire un beau final à partir de Bonchamp. J'ai hâte d'être au 30 juin pour voir tout ça." Rendez-vous est pris pour tous les passionnés de la petite reine et du Tour de France.