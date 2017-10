Tour de France : découvrez le parcours de l'édition 2018 en Rhône-Alpes

La carte officielle du Tour de France 2018 a été dévoilée ce mardi, à Paris. La course se déroulera du 7 au 29 juillet. Le peloton entrera en Rhône-Alpes à partir du 17 juillet, par les Alpes et la Haute-Savoie, puis traversera la Savoie, l'Isère et la Drôme jusqu'en Ardèche le 21 juillet.

Le Tour de France 2018 passera-t-il près de chez vous cet été ? Christian Pruhomme, le directeur du tour de France, vient de dévoiler, ce mardi midi, à Paris, le parcours officiel de la 105e édition. Et les départements de Rhône-Alpes sont bien servis cette année avec cinq étapes de la Haute-Savoie à l'Ardèche, en passant par la Savoie, l'Isère et la Drôme.

Repos pour commencer

La première journée en Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas la plus difficile puisque les coureurs commenceront leur séjour alpestre par 24 heures de repos à Annecy, en Haute-Savoie, le 16 juillet. Ensuite trois étapes sont au programme de la Grande Boucle et... onze cols en tout !

💥 🆕 L'Etape du Tour 2018 🆕 💥

📍 Annecy - Le Grand Bornand 🏁

↔️ 169km

⛰️ 4 cols :

🔝 D+ 4017m

8 juillet / 8th july pic.twitter.com/r3Jyfdn5qb — L'Etape du Tour (@letapedutour) October 17, 2017

Onze cols en... trois jours

Le 17 juillet, pour la 10e étape, le départ sera donné d'Annecy, direction Le Grand Bornand avec, au passage, l'une des principales attraction de ce Tour de France 2018 : la montée au plateau des Glières, et sa fin d'ascension sur un chemin de terre.

à lire aussi Après les pavés du nord, la terre des Glières sur le Tour de France

Christian Prud'homme, le directeur du Tour de France, détaille "après les six kilomètres goudronnés à onze %, il y a un peu moins de deux kilomètres de piste qui resteront tels quels. On pourra sans doute mieux s'imaginer ce que pouvait être le tour de France jusqu'aux années 50 où tout n'était pas goudronné loin de là. Donc ça va arriver sur le plateau des Glières via des cailloux en bon état et pas du goudron... ce qui n'a pas dû arriver depuis cinquante ans" se réjouit-il.

Arriver sur des cailloux au lieu du goudron, ça n'a pas du arriver depuis cinquante ans !" - Christian Prud'Homme

Au sommet, un parfum des tours d'antan : 2 km de chemin / At the top…back to the origins: 2 km of gravel roads #TDF2018pic.twitter.com/1YfqvqCdqo — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

Le lendemain, le mercredi 18 juillet, le départ du Tour sera donné d'Albertville et l'arrivée est programmée à la station de la Rosière, en Savoie, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice.

Pas de repos dans cette courte étape alpestre ! ⚡️🗻 / No time to relax in this short Alpine stage! ⚡️🗻 #TDF2018pic.twitter.com/0VfJGofTq6 — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

Programme dantesque pour la 12e étape

Le 19 juillet, la Grande Boucle arrive en Isère. La dernière étape de montagne dans les Alpes s'élancera de Bourg-Saint-Maurice avec un programme dantesque : col de la Madeleine, celui de la Croix de Fer escaladé par son versant savoyard, entrée en Isère dans la descente, pour terminer cette étape à l'Alpe d'Huez. La plus fameuse montée de l'Oisans sera donc la dernière ascension dans les Alpes pour le tour 2018... avec peut-être une nouvelle victoire tricolore ? Depuis 2011, seuls des Français ont levé les bras sur le tour à l'Alpe d'Huez.

Madeleine + Croix de Fer + Alpe d'Huez = 5 000 m D+ #TDF2018pic.twitter.com/oMEPeA74j1 — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

L'Alpe d'Huez, un col mythique ! / The Alpe d'Huez, a myth of the Tour de France! #TDF2018pic.twitter.com/7oTnVKgfAh — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

La Drôme et l’Ardèche à l'honneur

À partir du 20 juillet, s'en sera alors terminé pour les Alpes, place à la Drôme et à l'Ardèche. La 13e étape partira de Le-Bourg-d'Oisans pour rejoindre Valence qui accueillera le Tour pour la deuxième fois en trois ans. Ce sera une nouvelle occasion de s'illustrer pour les sprinteurs comme le souligne l’organisation du Tour de France.

L'occasion de s'illustrer à nouveau pour les sprinteurs / The opportunity to shine again for the sprinters #TDF2018pic.twitter.com/XlzNjOQoKw — Le Tour de France (@LeTour) October 17, 2017

Enfin, la 14e étape quittera la région Auvergne-Rhône-Alpes via un départ drômois, à Saint-Paul-Trois-Châteaux - direction Mende, ce sera le samedi 21 juillet. Saint-Paul-Trois-Châteaux a déjà été ville départ deux fois, en 2011 et 2012.

Les vingt-et-une étapes

© Radio France -

Lire aussi Découvrez les 21 étapes en détail grâce à notre carte

VIDÉO - Le tracé du Tour de France 2018 dévoilé par les organisateurs