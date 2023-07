Tour de France : "Déjà deux victoires pour les coureurs du Pays basque !", se réjouit Ion Izagirre

Décidément, le Grand départ à domicile à Bilbao semble donner des ailes aux coureurs basques. Ce jeudi, la 12e étape du Tour de France à Belleville-en-Beaujolais, a été remportée par Ion Izagirre. Le cycliste basque a devancé de 58 secondes le Français Mathieu Burgaudeau et l'Américain Matteo Jorgenson. C'est le deuxième succès basque sur le Tour de France après celui de Pello Bilbao mardi à Issoire . "C'était bien de partir de la maison, et regardez, déjà deux victoires pour nous, les coureurs du Pays basque, et on espère que ça va continuer" a lancé Ion Izagirre à l'arrivée de cette 12e étape. Izagirre décroche aussi ce jeudi une deuxième victoire pour son équipe Cofidis après celle de Victor Lafay à Saint Sébastien lors de la deuxième étape.

Une première victoire d'étape en 2016

À 34 ans, Ion Izagirre n'est pas une nouvelle tête du vélo. Il s'était déjà imposé en 2016 lors d'une étape du Tour à Morzine et il compte des étapes du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne à son palmarès. Chez les Izagirre, le vélo est une tradition familiale : son frère, Gorka, est aussi engagé sur le Tour de France au sein de l'équipe Movistar. Leur père a également été cycliste professionnel.

Ion Izaguirre court au sein de l'équipe Cofidis. © Radio France - Stéphane Garcia

Au total, sept coureurs basques sont engagés sur le Tour de France :

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

Ion Izagirre (Cofidis)

Omar Fraile (Ineos Grenadiers)

Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers)

Alex Aranburu (Movistar)

Gorka Izagirre (Movistar)