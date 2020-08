Tour de France : des commentaires depuis Paris pour le consultant vosgien Steve Chainel cette année

Crise sanitaire oblige, le consultant et coureur vosgien Steve Chainel commentera le Tour de France depuis Paris pour la chaîne Eurosport. Pas de regrets pour celui qui juge déjà incroyable que la course puisse s'élancer.

Le coureur et consultant vosgien Steve Chainel commentera de nouveau le Tour de France pour la chaîne Eurosport à partir d'aujourd'hui. Mais exceptionnellement, le spécialiste du cyclo-cross, ne fera pas partie de la caravane des suiveurs du Tour. Avec le reste de l'équipe de la chaîne, il commentera depuis les studios à Paris, crise sanitaire oblige. Pas un regret pour Steve Chainel :

"Le travail sera le même, on va commenter face à notre télévision ce qu'on voit. Après, l'interaction avec les coureurs pour l'émission d'après-course sera différente puisqu'on n'aura pas de plateau sur place et nous serons depuis Paris avec des connexions avec les coureurs. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Dans l'année, il y a deux courses où on est sur place dont le Tour de France. Là, on sera dans le même dispositif que pour Paris-Nice ou Paris-Roubaix."

"Ca me paraissait compliqué"

Une 107e édition très particulière avec port du masque obligatoire pour le public, une bulle sanitaire autour des coureurs. Steve Chainel n'a pas toujours cru ces derniers mois que le Tour pourrait s'élancer :

"Ca me paraissait compliqué qu'il y ait un Tour de France cette année mais ASO est une machine de guerre, une organisation incroyable qui met des protections drastiques. Je ne suis pas étonné qu'il puisse avoir lieu finalement parce que c'est ASO."