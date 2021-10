Tour de France : deux communes creusoises candidates pour accueillir la course

Alors que le tracé du Tour de France 2022 est dévoilé ce jeudi 14 octobre, deux communes creusoises voient déjà plus loin et candidatent pour accueillir la Grande Boucle en 2023. Dun-le-Palestel et Évaux-les-Bains tentent leurs chances pour que la Creuse voit enfin passer le peloton après 10 ans d'absence.

Évaux-les-Bains : un projet de ville d'arrivée

À Évaux-les-Bains, le maire Bruno Papineau porte le projet de ville-étape et plus précisément de ville d'arrivée du Tour de France, avec le Conseil départemental et la communauté de commune d'Évaux-les-Bains Chambon-sur-Voueize depuis 2019. Mais pour 2023, l'élu affirme avoir de bonnes raisons d'espérer. "23 c'est le numéro de la Creuse", plaisante-t-il avant d'ajouter : "Le Tour de France 2023 partira de Bilbao en Espagne. Il y a donc plus de chances que le peloton remonte par le centre de la France. Et puis cette année on voit clairement que notre région est absente du parcours, qui contourne par l'Est du pays."

Mais avant que la candidature soit retenue par les organisateurs de la course, il faut remplir un certain nombre de critères comme par exemple la largeur des routes, une surface suffisante de parkings, et assez d'hébergements. "Il y a encore un peu de travail mais on y croit", affirme Bruno Papineau. Il faut aussi un certain budget, car le simple ticket d'entrée d'une commune sur le Tour de France coûte plusieurs milliers d'euros, ce à quoi Bruno Papineau répond que "les bénéfices se mesurent le jour J mais surtout dans les cinq années qui suivent car un passage au Tour de France ramène ensuite des touristes pour plusieurs années."

Dun-le-Palestel : un projet de ville de départ

Mais dans l'histoire du Tour de France en Creuse, Dun-le-Palestel veut aussi écrire sa page. En 2023, le maire, Laurent Daulny veut également que sa commune soit, non seulement sur le passage du peloton, mais aussi ville-étape. Cet élu souhaite que Dun-le-Palestel soit le départ d'une des étapes du Tour de France dans deux ans.