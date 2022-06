Tour de France : Deux coureurs originaires d'Occitanie s'élanceront vendredi

Le Tour de France débute ce vendredi à Copenhague au Danemark. Au départ de cette 109e édition de la Grande Boucle, figurent un Toulousain et un Tarnais, sélectionnés par Cofidis.

Le Toulousain Anthony Perez et le Tarnais Benjamin Thomas, né à Lavaur, ont été sélectionnés par Cofidis pour courir le Tour de France 2022. L'équipe Cofidis souhaite une formation "complémentaire, éclectique et déterminée". Elle s'appuiera sur deux leaders pour la montagne, le coureur normand Guillaume Martin et l'Espagnol Ion Izagirre.

Anthony Perez disputera sa cinquième Grande Boucle, le cycliste de 31 ans a de l'expérience sur le Tour. Benjamin Thomas se lance lui dans son premier Tour de France à 26 ans.

L'équipe pourra compter sur l'explosivité, l'abnégation et le sens du collectif d'Anthony Perez. - La formation Cofidis.

Anthony Perez a remporté cette année la Classic Loire-Atlantique, troisième manche de la Coupe de France. Il s'était notamment illustré le 14 juillet 2021 en s'échappant pendant plus de 150 km lors de l'étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan. Il avait remporté la 1ère étape du 52e Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes en 2020.

Benjamin Thomas est lui présenté par Cofidis comme un spécialiste du contre-la-montre. C'est sa première saison chez Cofidis. L'équipe compte sur son talent dans les échappées au long cours et lors des chronos. Il a terminé cette année premier de la 3e étape de l'Etoile de Bessèges et vainqueur du général, 1er de la 2e étape des Boucles de la Mayenne et vainqueur du général, 3e du contre-la-montre aux championnats de France à Cholet.

Cette année, 7 étapes du Tour de France passeront par l'Occitanie et un long contre-la-montre de 40 kilomètres dans le Lot précèdera de 24 heures le défilé final sur les Champs-Elysées, le 24 juillet, au bout de 3.350 kilomètres.