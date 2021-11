Tour de France : deux secteurs pavés inédits dans le Nord pour la 5ème étape

Sur les 155 km d'étape entre Lille métropole et Arenberg Porte du Hainaut, 11 zones de pavés sont recensées. Parmi ces secteurs, deux n'ont jamais été utilisés ni pour le Paris-Roubaix ni pour le Tour de France : celui d'Emerchicourt à Montchécourt et celui d'Auberchicourt à Montchécourt.

Des bosses et des trous sur 1300 mètres de long. Entre Emerchicourt et Montchécourt, le passage des coureurs pour le Tour de France semble encore surréaliste. C'est un des deux secteurs pavés inédits de la 5ème étape du Tour de France 2022. L'autre portion inédite se trouve entre Auberchicourt et Montchécourt.

Des travaux à partir de mars prochain

"C'est incroyable, magnifique même ! Je croyais pas du tout que c'était possible de pouvoir passer par ici, je leur tire mon chapeau", rigole Daniel un cycliste émerchicourtois. Dès mars prochain les travaux vont commencer. Le pavé sera refait sur trois zones des pavés inédits. Le lycée horticole de Raismes sera mis à contribution. Un grand désherbage est également au programme.

"Ce sont des chemins surtout utilisés par des engins agricoles, Régis Rossel, maire d'Emerchicourt. A part des VTT, on ne voit certainement pas ceux qui circulent sur du macadam tous les dimanches."

Les zones en orange représentent les secteurs pavés de la 5 ème étape du Tour. - Tour de France

Une "bible" des secteurs pavés inédits

Dans le Nord, le directeur technique du Tour de France, Thierry Gouvenou, recense environ 85 km de pavés, 70 à 75 km ont déjà été utilisés pour des courses de vélo. Il reste donc 10 à 15 km d'inédits dans le département.

On ne sait jamais dans quel état on va les retrouver

Pour trouver ces nouveaux parcours pavés, Thierry Gouvenou et son équipe s'appuient sur un document bien particulier, "on a une bible des pavés créée il y a une vingtaine d'années où tous les secteurs pavés sont répertoriés. On ne sait jamais dans quel état on va les trouver et si on va réussir à les retrouver, raconte Thierry Gouvenou. Cela se fait avec des heures de conduites." Par exemple, le secteur de Montchécourt et Emerchicourt, avait déjà été repéré pour le parcours de 2018 mais n'a pas été utilisé à l'époque.