Le Néerlandais Dylan Groenewegen, de l'équipe Lotto NL-Jumbo, remporte au sprint la 7e étape du Tour de France, ce vendredi à Chartres. Après 231 km de course et deux échappées, l'étape s'est terminée au sprint dans les rues de Chartres. Le Belge Greg Van Avermaet reste maillot jaune.

Chartres, France

Le Français Yoann Offredo a mené la course pendant 108 kilomètres avant de se faire rattraper par le peloton, Laurent Pichon a tenté lui aussi une échappée, et c'est finalement le Néerlandais Dylan Groenewegen, de l'équipe Lotto NL-Jumbo, qui remporte ce vendredi la 7e étape du Tour de France après 231 kilomètres de course à Chartres.

🔎 Enjoy how Dylan Groenewegen dominated the sprint today!

🔎 Appréciez comment Dylan Groenewegen a dominé son sujet aujourd'hui !#TDF2018pic.twitter.com/LZIwBF3v2H — Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2018

Le français Arnaud Démare a terminé 4e.

Le Belge Greg Van Avermaet conserve maillot jaune.