Tour de France 2023 en Auvergne : ce que l'on sait à une semaine de la révélation du parcours

Le secret n'est plus que de Polichinelle et même si les élus tiennent leur langue, comme leur demande ASO, les étapes du Tour 2023 sont connues. Les rumeurs sont devenues des certitudes, en grande partie grâce à la presse locale, même s'il peut y avoir aussi parfois quelques erreurs. France Bleu était par exemple la première à annoncer une étape hommage à Raymond Poulidor entre Saint-Léonard-de-Noblat et le sommet du puy de Dôme, mais plutôt pour la date anniversaire du duel de 1964 que dès l'année prochaine.

L'Auvergne sera donc bien servie avec quatre jours de présence des coureurs, plus sept jours dans l'Ain et les Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes est privilégiée. Mais l'évènement de ce Tour 2023 sera le retour des coureurs au sommet du puy de Dôme, 35 ans après la dernière arrivée.

Le puy de Dôme, carte maitresse dans la manche des élus

L'ascension du puy de Dôme est le rêve ultime de Christian Prudhomme depuis qu'il a pris les rênes de l'organisation de la Grande boucle en 2004. Mais la porte du géant d'Auvergne a longtemps été fermée notamment à cause de la candidature du site à l'Unesco puis par des difficultés logistiques depuis la construction du train à crémaillère en 2012. En juillet prochain, les 4,5 km seront interdits au public. ASO ne mettra en place qu'une installation légère au sommet et le grand barnum du Tour s'installera sur le parking du Panoramique des Dômes.

Rendez-vous donc le lundi 9 juillet pour cette quatorzième ascension du puy de Dôme, devenue légendaire depuis le duel Anquetil-Poulidor en 1964 . Il faut dire que cette ascension est unique à partir du péage avec une pente régulière à 12%. Il n'y a aucun petit replat pour se relancer, aucun répit comme dans un col classique. Le puy de Dôme est un long virage à droite avec un vent qui peut être favorable ou de face suivant l'endroit.

Mais avoir l'autorisation de retourner au sommet, cela se mérite. Lionel Chauvin, le président du conseil départemental, a donc réclamé une autre étape, "avoir uniquement une arrivée au sommet du puy de Dôme ne pouvait pas me convenir. Il fallait vraiment toucher le public. Que ce soit une vraie fête populaire et qu'elle ne reparte pas le lendemain".

Une étape 100% puydômoise entre Vulcania et Issoire

Les coureurs vont donc passer leur première journée de repos à Clermont, l'occasion de les voir rouler autour de l'agglomération pour entretenir la forme. Et l'étape suggérée par le conseil départemental aura lieu le 11 juillet, une étape 100% Puy-de-Dôme entre Vulcania et Issoire à travers le Sancy. Elle arrivera au sud d'Issoire, route de Saint-Germain, à hauteur du 28e régiment de transmissions d'Issoire, qui servira de camp de base pour la caravane du Tour.

La future ligne d'arrivée de l'étape à Issoire, à proximité du 28eme RT © Radio France - Emmanuel Moreau

Moulins et Yzeure main dans la main

Cerise sur le gâteau, l'Auvergne aura droit à une étape supplémentaire, entre Clermont et Moulins avec un départ de la place de Jaude pour cette étape réservée à priori aux sprinteurs. Du côté de Moulins, on a joué la carte collective avec Yzeure, la commune voisine. L'an dernier, les deux maires, Pierre-André Périssol et Pascal Perrin, se sont rendus à Vierzon au départ d'une étape du Tour pour rencontrer les organisateurs et défendre une candidature commune pour une arrivée ou un départ.

Ils avaient un argument massif : Moulins est la seule préfecture de métropole à n'avoir jamais été ville étape. Elle avait été traversée par la première étape du premier Tour de France en 1903, mais jamais les coureurs ne s'y étaient arrêtés. Sans oublier l'arrivée d'une étape de Paris-Nice en 2019 qui s'était très bien passée. En revanche, cette fois, pas question de sprint route de Lyon, il n'y a pas assez de place pour accueillir toute l'infrastructure du Tour, bien plus importante. Les coureurs sprinteront donc quai de l'Allier et boulevard de Nomazy.

Les coûts seront repartis entre la ville de Moulins et la collectivité. Yzeure, de son côté, va mettre à disposition des moyens humains et logistiques. Dans l'Allier, comme dans le Puy-de-Dôme, les élus travaillent main dans la main pour recevoir le Tour. Comme quoi, quand les retombées économiques sont entre trois et huit euros pour un euro d'investissement, il est plus facile de dépasser les clivages gauche-droite.