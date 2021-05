Tour de France en Bretagne : pour le maire de Mûr-de-Bretagne Hervé Le Lu, "5000 personnes c'est intenable !"

Le Tour de France passe quatre jours en Bretagne cet été, du départ le 26 juin à Brest jusqu'au 29 juin et l'étape Redon-Fougères. Les dernières mesures annoncées devraient permettre d'accueillir jusqu'à 5000 personnes sur les zones de départ et d'arrivée. A Guérlédan, on grince des dents.

5000 personnes c'est intenable, parce qu'on aura dix fois plus de gens que ça ! - Hervé Le Lu, maire de Guerlédan (Mûr de Bretagne)

Le 27 juin prochain, les coureurs du Tour de France affronteront la célèbre côte de Mûr-de-Bretagne, sur la commune de Guerlédan, pour la troisième fois sur les six dernières éditions de la Grande Boucle. Selon le dernier calendrier de déconfinement présenté par le gouvernement, les événements sportifs en extérieur devraient pouvoir accueillir jusqu'à 5000 spectateurs ce jour là. Sur le Tour de France, cette jauge pourrait concerner les zones d'arrivée d'étapes, et donc Mûr-de-Bretagne le 27 juin.

Sauf qu'une jauge en pleine nature, cela relève du fantasme pour le maire de la commune Hervé Le Lu : " Cinq mille personnes c'est intenable, parce qu'on aura dix fois plus de gens que ça ! Je ne vois pas comment on va empêcher les gens d'aller sur la côte. Si l'Etat est capable d'empêcher 45 000 personne d'aller dans la côte je leur dis bravo, mais je pense que l'Etat n'en est pas capable. Les gens vont passer à travers champ. C'est une arrivée en pleine nature, on ne peut pas empêcher matériellement les gens de s'y rendre à pied." D'autant plus que le 27 juin, les services de l'Etat seront également mobilisés par la tenue des élections régionales et départementales. Sur le sujet de l'accueil du public, l'organisateur ASO nous a indiqué ne pas communiquer pour le moment. Sur France Bleu Mayenne, Christian Prudhomme a expliqué qu'il était "trop tôt pour répondre" sur cette problématique, tout en assurant que le huis-clos n'était pas une option.

L'arrivée en ville moins contraignante

Deux jours plus tard, le 29 juin, les coureurs se départageront sur le Boulevard des déportés à Fougères, après avoir pris le départ depuis Redon. La mairie de Fougères a planché sur trois scénarios, comme l'explique l'adjoint aux sports Christophe Hardy : "On reconduit notre dispositif de 2015 où on avait déjà accueilli une arrivée, qui consiste à mettre en place une fan zone. Nous l'avons dimensionnée avec ces trois scénarios : un scénario où on peut accueillir autant de public que l'on souhaite avec vingt points d'entrée sur la zone, un scénario avec jauge où l'on garderait seulement trois points d'entrée ouverts pour mieux contrôler le nombre de personnes, et un scénario où l'on ferme complètement le dispositif pour faire un huis-clos. Nous sommes dans l'attente pour savoir quel scénario mettre en place." Les mairies essaient d'anticiper mais elles savent bien qu'elles dépendront de l'évolution de la crise sanitaire jusqu'au dernier moment.