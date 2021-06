Tour de France en Bretagne : Simone la doyenne de Saulnières (Ille-et-Vilaine) est une fondue de vélo

Le 29 juin prochain, le Tour de France passera par Saulnières, au sud de Rennes lors de l'étape entre Redon et Fougères. Les coureurs passeront devant la maison de Simone, 94 ans, doyenne de la commune passionnée de sport et de cyclisme en particulier.

Devant la véranda, des petits pots de fleurs ornent un muret. Pas très grande, la maison semble, de l'extérieur, chaleureuse. On sonne, pas de réponse de la propriétaire des lieux. La porte poussée, Simone nous accueille avec un large sourire : "Ah vous êtes là ! Désolé si vous avez sonné, je suis un peu sourde" s'amuse la nonagénaire. La doyenne de Saulnières, 94 ans, a des histoires en pagaille à raconter. Ancienne employée de maison à Paris puis à Rennes, elle respire la bienveillance. "J'ai quatre belle-filles, je les aime toutes autant !" Ah si, il y a quand même quelqu'un qui ne trouve pas grâce à ses yeux : "Greg Lemond, je ne l'aimais pas trop ! Jacques Anquetil non plus..."

Car la passion de Simone, c'est le sport : "que ce soit le rugby, le foot, le hand, le basket ou le vélo, je regarde tout" explique-t-elle. Une passion qui lui vient de l'enfance : "mon frère adorait ça ! Et il faisait des courses cyclistes, donc j'ai continué à regarder." Ça tombe bien, les coureurs du Tour de France vont passer devant chez elle le 29 juin prochain lors de l'étape entre Redon et Fougères. Ce n'est pas la première fois : "déjà une année ils étaient passés ici, mais je ne les reconnaissais pas, ça va trop vite. Mais là ils vont devoir ralentir parce que chez nous il y a plein de dos d'âne, donc on aura peut être plus le temps de les voir !"

Bernard Hinault, il était sensationnel !

Mais Simone préfère presque le Tour a la télé "on peut voir les paysages et on suit mieux les coureurs que quand ils passent à toute allure" dit-elle. Elle a des idoles, comme Thomas Voeckler, mais aussi la légende bretonne Bernard Hinault, cinq fois vainqueur du Tour de France. "Aaaah Bernard Hinault... Quand il y a un article qui reparle de lui, je le lis toujours. Jalabert, Bernard Hinault... Ça me plait de les regarder, même si moi je ne fous rien" rigole Simone. La retraitée est dure avec elle-même : certes, à 94 ans il lui est aujourd'hui compliqué de pédaler, même si sa vitalité pourrait nous laisser en douter, mais dans sa jeunesse elle a usé de la pédale : "La première chose que j'ai faite quand j'étais employée de maison à Rennes, c'est de m'acheter un vélo. Je faisais le trajet Rennes-Saulnières une fois par mois." Trente kilomètres tout de même !

Le 29 juin, si vous vous rendez à Saulnières pour le Tour de France, n'hésitez pas à saluer Simone. Mais attention, comme nous l'avait soufflé un de ses petits-fils avant de la rencontrer : l'essayer, c'est l'adopter !