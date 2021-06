Tour de France en Bretagne : un pass sanitaire exigé pour assister aux départs et arrivées des étapes

Il vous faudra un test de moins de 48 heures ou une vaccination complète pour assister au départ et à l'arrivée des coureurs lors des quatre étapes du Tour de France en Bretagne. Les organisateurs de la Grande Boucle, ASO (Amaury Sport Organisation), ont confirmé la nécessité d'un pass sanitaire pour accéder à des zones spécifiques. Cela concerne les quatre étapes bretonnes : Brest - Landerneau le samedi 26 juin, Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne le dimanche 27 juin, Pontivy - Lorient le lundi 28 juin et Redon - Fougères le mardi 29 juin. Le pass sanitaire sera aussi demandé lors de la présentation des 23 équipes, jeudi 24 juin, sur le long défilé traversant la ville de Brest jusqu'au lieu de cérémonie.

Une affiche a été dévoilée par les organisateurs du Tour de France avec les consignes pour le public. - A.S.O

L'organisation du Tour de France a également diffusé une affichette que l'on pourrait retrouver le long du parcours. On peut y lire les consignes pour le public : "2 mètres de distance avec les coureurs", "0 autographe et selfie", "2 gestes barrières : masque et gel" et "1 pass sanitaire pour venir aux départs et aux arrivées d'étape". De son côté, le préfet des Côtes d’Armor Thierry Mosimann a insisté sur la présentation du pass sanitaire au départ et à l'arrivée de la deuxième étape, dimanche 27 juin, entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. "Le préfet appelle également à la vigilance et au strict respect des gestes barrières sur l’ensemble du parcours, en particulier port du masque, distanciation physique et interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes", écrit-il dans un communiqué.