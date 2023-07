Tour de France en Creuse : rencontre avec l'ex-cycliste professionnel creusois Marc Durant

La 9ème étape du Tour de France partira ce dimanche 9 juillet de Saint-Léonard-de-Noblat, petite ville haut-viennoise où Raymond Poulidor avait ses attaches . Poupou, l'enfant creusois né à Masbaraud-Mérignat. Mais la Creuse a aussi vu naître un autre cycliste professionnel, à la carrière certes moins légendaire, mais qui est resté au plus haut niveau près de dix ans (1979-1987) et a couru, et terminé cinq Tours de France : c'est Marc Durant, né à Saint-Sulpice-le-Guérétois et où il vit toujours 68 ans après.

Une étape spectaculaire

France Bleu Creuse est allé à sa rencontre à quelques jours du passage du peloton sur les routes creusoises. Il nous a confié s'attendre à une étape compliquée parce qu'elle présente un parcours " de moyenne montagne propice aux bagarres. Et nos routes sont pas faciles pour rouler à vélo : ce n'est pas un revêtement très lisse, donc ça ne rend pas. Et puis on est toujours en train de monter, descendre, monter, descendre ces petits vallonnements. Et l'arrivée se fera en haut du Puy de Dôme. Ca va être spectaculaire".

Une ascension du Puy de Dôme loin d'être évidente, Marc Durant l'a expérimentée sur le Tour de France en 1983. Il se souvient qu'il y a "une très grande différence entre le pied et le haut, c'est-à-dire qu'on manque d'oxygène quand on arrive en haut. Puis il y a une différence de degrés de température".

Marc Durant en pleine ascension du Puy de Dôme lors du Tour de France 1983 - photo fournie par Marc Durant

Une autre portion que l'ancien pro creusois connaît bien et qu'emprunteront pour partie les coureurs ce dimanche, c'est le lac de Vassivière. Un souvenir particulier pour Marc Durant qui a enchaîné cinq grandes boucles entre 1981 et 85, et "le dernier, je l'ai fini de façon catastrophique puisque j'avais chuté. Mais j'avais voulu finir ce Tour parce qu'il passait à Vassivière (un contre-la-montre). J'ai trop insisté parce qu'ensuite, j'ai dû me faire opérer du genou et poser une prothèse. Ca a été un petit peu compliqué".

Coureur mais aussi directeur sportif, masseur et pilote

Marc Durant a mis un terme à sa carrière de coureur pro deux ans plus tard, en 1987. Au total, il aura donc bouclé cinq Tours de France sur le vélo, mais il en connaît toutes les coulisses puisqu'il a aussi été assistant masseur sur la Grande Boucle (pendant trois ans), directeur sportif (Agrigel la Creuse et Toshiba, soit deux ans), pilote de voiture et pilote dans la caravane. "Il n'y a que mécano que je n'ai pas fait !" sourit-il.

Au cours de sa carrière de cycliste professionnel, le Creusois a aussi couru deux Tours d'Espagne (il a notamment terminé 9ème de la Vuelta en 1982; son meilleur classement sur un grand Tour), mais la Grande Boucle reste un événement particulier "parce que le moindre petit truc qui nous arrive y est multiplié par dix ! confie-t-il. Par exemple pour mon genou : j'étais le Creusois qui souffrait sur le vélo mais qui s'accrochait. Alors que dans une autre course, on n'en aurait pas parlé".

Deux souvenirs marquants

Des souvenirs sur le Tour de France, Marc Durant en a bien sûr plusieurs, mais s'il devait n'en retenir que deux ce serait l'arrivée de son premier Tour en 1981 : "je reconnais que ça a été un moment émouvant parce que je ne pensais pas le finir. Je n'étais pas trop sûr de moi. Je ne roulais pas trop bien à ce moment-là. Mais bon, j'ai réussi à finir ! Et Bernard Hinault m'avait dit "maintenant, t'es un coureur". Ca voulait dire quelque chose !". Autre fait marquant : "le Tour de France où je permets à un équipier, Bernard Vallet de finir le Tour. Ça, ça m'a marqué un petit peu, parce qu'il n'était pas bien, il était malade et je l'accompagnais dans tous les cols, partout. Et ça lui a permis de finir le Tour. C'était l'entraide énorme entre nous. On appelait ça le groupetto. On se regroupaient pour que tout le monde finisse".

La Grande Boucle, ce sont trois semaines à chaque fois intenses, mais Marc Durant se souvient aussi que les coureurs sont "choyés tous les soirs. On est massé, on s'occupe de nous comme des princesses. Si on a le moindre bobo, on est soignés ; les déplacements, on ne s'en occupe pas. On s'occupe de rien, on s'occupe seulement de courir. C'est formidable !".

Marc Durant sur un Tour de France au début des années 1980. - photo fournie par Marc Durant

Le Tour de France a beau être l'événement sportif annuel le plus suivi au monde, Marc Durant reconnaît qu'aujourd'hui, il le suit "beaucoup moins. Certaines étapes m'ennuient ! Les étapes de plat, en général, m'ennuient un petit peu parce que c'est toujours le même scénario. Par contre, j'essaie de ne pas trop louper les étapes de montagne". Et ce dimanche 9 juillet, il ne manquera pour rien au monde le départ de cette étape à Saint-Léonard-de-Noblat, invité sur le village du Tour où il devrait croiser une multitude de connaissances, avec plaisir.