Tour de France en Dordogne : à Montignac, les riverains se préparent à l'arrivée d'étape

Christian regarde les voitures passer à sa fenêtre. Il habite juste au niveau de la future ligne d'arrivée, sur l'avenue Jean-Jaurès, la route de Sarlat. Mais pour l'instant, personne n'est venu réserver son jardin pour y installer sa chaise pliante, et la seule affiche placardée sur le pont indique toujours : "Recherche médecins généralistes". Aucun signe de l'arrivée du Tour de France.

ⓘ Publicité

La troisième étape du Tour féminin fera son arrivée ici dans deux mois presque jour pour jour, le 25 juillet après 147 km depuis Collonges-la-Rouge en Corrèze. Seul indice pour le moment : "Ils refont la route exprès pour ça! Parce que ça faisait un petit bout de temps que ça traînait !", sourit le retraité. Il a vu passer le Tour il y a six ans en 2017 depuis sa fenêtre, mais "ça a duré trois minutes, woosh!". Cette fois, il espère voir davantage de spectacle.

"On a zéro appel, comme si personne ne savait"

Dans la maison d'à côté, les chambres d'hôte de Caroline et Martine ne sont même pas encore réservées pour le 25 juillet. Elles sont perplexes : "On a zéro appel, comme si personne ne savait que le Tour de France va passer devant notre porte ! Pourtant, on a une vue plongeante sur l'arrivée, mais personne n'en parle".

Leur voisin d'en face a bien son idée de la raison - "C'est le tour féminin...". D'autres parlent des manifestations qui se succèdent, particulièrement cette année à Montignac : "On a la Félibrée à Montignac cette année à la fin juin, ensuite le festival de Montignac et en même temps le Tour", explique Alain, l'ancien boulanger à la retraite.

Une Fête du Tour pour faire monter la sauce

La mairie tente tout de même de faire monter la sauce. Elle organisait pour le weekend de Pentecôte une "Fête du Tour", avec bourse au vélo, des randonnées cyclistes, ou encore des ateliers de prévention routière à vélo et des initiations à la bicyclette.

Surtout, les décorations du Tour ne sont pas encore arrivées. Elles seront installées "début juillet", explique le maire Laurent Mathieu. Le cycliste périgourdin Romain Feillu, maillot jaune d'un jour sur le Tour 2008 est sûr que ça va tout changer : "Une fois que ASO met tous les balisages, on ne reconnaît même pas les lieux. Pour avoir fait des reconnaissances parfois jusqu'à l'avant-veille de l'épreuve, le jour J, avec les barrières, les arches, c'est juste incroyable".