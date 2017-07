Tour de France en Dordogne : où se placer pour bien voir les coureurs ?

Le Tour de France fera étape en Dordogne du lundi 10 au mercredi 12 juillet. Les coureurs relieront Périgueux à Bergerac le mardi 11 juillet et ils partiront d'Eymet pour rejoindre Pau le lendemain. Voici nos conseils pour profiter du spectacle au mieux.

Le mardi 11 juillet, les coureurs du Tour de France relieront Périgueux à Bergerac lors de la 10e étape de la Grande Boucle. 178 km de course au cœur du Périgord, mais le parcours est très rapide et les cyclistes vont filer à vive allure. Voici nos conseils pour profiter au mieux de la compétition. Les numéros de l'infographie sont à retrouver dans le texte ci-dessous.

► Le tracé de l'étape Périgueux-Bergerac et les horaires de passage des coureurs

Les meilleurs endroits pour voir les coureurs le 11 juillet. © Radio France - Oanna Favennec / Benjamin Fontaine

Entre Périgueux et Sarlat

86 km relient les deux villes. Sur cette première partie de parcours, il n'y aura pas de vraies difficultés pour les coureurs. Ils risquent d'aller très vite mais ils seront ralentis entre Fossemagne et Thenon (1) juste avant l'entrée dans la ville (prévue vers 14h) et sur cette partie du circuit il est plutôt facile de s'installer sur le bord de la route. Après Thenon, les coureurs vont filer vers Montignac en empruntant la D67. Il y aura du spectacle dans la descente mais il ne va pas durer longtemps (2).

Si le parcours le long de la Vézère, après Montignac sera très agréable, c'est après Thonac et avant d'arriver aux Eyzies que les efforts vont reprendre. Rendez-vous à Peyzac-le-Moustier (3) avec une côte et des virages (vers 14h40). L'occasion d'être au plus près des coureurs. Après Tursac (4), les cyclistes vont aussi ralentir le rythme en approchant des Eyzies avant de prendre la direction de Sarlat sur la D47. Huit kilomètres avant leur entrée dans Sarlat, à partir du château de Puymartin (5), ils devront affronter une nouvelle cote. Poser un siège sur cette partie du parcours n'est pas une mauvaise idée.

Entre Sarlat et Bergerac

Une fois passée la capitale du foie gras en Périgord Noir, les coureurs vont entamer la partie du parcours la plus ardue et haletante. Une côte de catégorie 4 les attend à Domme (6), vers 15h35. Au 100e km ils arriveront à 184 mètres d'altitude après une ascension de près de 2 kilomètres avec un dénivelé d'une centaine de mètres. Ce sera le rendez-vous à ne pas manquer sur cette 10e étape même s'il faudra rester vigilant pour ne pas gêner les coureurs. La mairie de Domme organise d'ailleurs un concours-photo. Le parcours dans Domme risque aussi de ralentir les coureurs qui reprendront de la vitesse en repartant vers Vezac. Méfiance, il faudra prévoir un peu de marche pour accéder à la bastide.

La suite du tracé emmènera les cyclistes jusqu'à Saint-Cyprien où un sprint intermédiaire les attend (7). Ce sera un vrai billard pour eux. Si la route entre Beynac et Saint-Cyprien est assez large pour y installer une table de camping, il faudra être à l'affût pour espérer voir les coureurs plus de 30 secondes. Avant l'arrivée à Bergerac, c'est après Le-Buisson (8) qu'il faudra se positionner (vers 16h20) avec une nouvelle montée de catégorie 4 sur près de 5 km et un accès plutôt facile pour les spectateurs. La fin du parcours s'annonce très roulante avec une arrivée au sprint sur la plaine de Piquecailloux à Bergerac.

Le 12 juillet, après Eymet

Le mercredi 12 juillet, les coureurs partiront d'Eymet vers 13h pour rejoindre Pau. Ils passeront moins d'un quart d'heure en Dordogne mais ils devront fournir leurs premiers efforts à quelques kilomètres de Miramont-de-Guyenne avec ensuite plusieurs cotes jusqu'à Seyches. Les Périgourdins qui voudront profiter un peu plus de la fête pourront donc s'installer le long de la D933 jusqu'à Marmande.