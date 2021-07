Tour de France en Gironde : "le masque sera obligatoire, pas le pass sanitaire" rappelle le maire de Libourne

Le Tour de France revient (enfin) en Gironde, 11 ans après le dernier passage dans le département. La Grande Boucle s'arrête à Libourne pour la 19è étape et ensuite pour un contre-la-montre en individuel, ce samedi, au milieu des vignes, entre Libourne et Saint-Émilion. Ce sera la dernière étape avant celle des Champs-Élysées. "Ce sera une grande fête populaire", promet Philippe Buisson, le maire socialiste de Libourne, invité de France Bleu Gironde ce jeudi matin. Il poursuit : "On est d'abord heureux, on est concentré pour être à la hauteur de l'accueil de cet événement. Donc il y a un peu de stress, d'appréhension mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau et c'est déjà un élément appréciable."

Le masque, cela ne va pas gâcher la fête. Je crois que c'est un moindre mal - Philippe Buisson

L'itinéraire de la 20è étape. - ASO

Le masque obligatoire, pas le pass sanitaire

Le maire de Libourne rappelle que la décision d'imposer le port du masque sur le long du parcours qui passe en Gironde, est le fait de la Préfète de Gironde, Fabienne Buccio. "Effectivement, a fortiori lorsqu'il y aura une grosse densité de population aux abords de la ligne de départ ou de la ligne d'arrivée. Cela va de soi. Cela ne va pas gâcher la fête, je crois que c'est un moindre mal. On passe à travers les gouttes de contraintes sanitaires qui ont été annoncées par le président de la République et qui s'imposeront aux manifestations de plus de 1 000 personnes à partir du 21 juillet", rappelle Philippe Buisson. C'est aussi la raison pour laquelle le pass sanitaire n'est pas imposé pour assister aux épreuves en Gironde.