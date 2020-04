Tour de France : "essentiel que Bardet soit au départ" pour le patron d'AG2R La Mondiale Vincent Lavenu

Romain Bardet, qui avait prévu de faire l'impasse sur le Tour de France cette année, sera finalement très probablement au départ le 20 août prochain, suite au report de deux mois de la Grande Boucle, confirmée mercredi par l'organisateur ASO en raison de la pandémie de Covid-19.

Lors d'une visio-conférence mercredi après-midi, le patron de l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale Vincent Lavenu a affirmé qu'il y a "de fortes chances que Romain Bardet soit au départ" du Tour de France, estimant même la présence de son leader désormais "essentielle" pour "le plus gros événement sportif mondial de l'année après le report de l'Euro de football et des JO de Tokyo".

Romain Bardet, deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017, a lui-même évoqué au début du confinement ce qui n'était encore qu'une simple hypothèse, en se montrant ouvert à cette possibilité. L'auvergnat pourrait confirmer sa présence dans les prochains jours.

Tout pour le Tour ?

Après sept participations au Tour, le Brivadois avait pourtant décidé de bouder le Tour cette année, mais le Covid-19 est passé par là. "Tout était programmé pour que Romain découvre le Giro en mai" poursuit Vincent Lavenu, "mais le calendrier a été bouleversé et forcément, derrière, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Ce sera très important pour les équipes de briller sur le Tour. Il faut que nous arrivions au départ avec nos meilleurs atouts et Romain est le leader de l'équipe. Il est essentiel qu'il soit au départ."

Le drômois Pierre Latour, désigné leader de l'équipe sur le Tour de France en début de saison, pourrait il retrouver un statut d'équipier ? Quels seront avec cette nouvelle donne les objectifs de l'équipe savoyarde ? "Il est trop tôt pour annoncer la couleur" estime enfin Vincent Lavenu, "il faut déjà apprécier le moment, savoir qu'il y a de grandes chances que le Tour ait lieu et qu'on va l'aborder dans de bonnes conditions. On arrivera avec des ambitions, je vous prie de me croire, on aura un groupe solide et des arguments à faire valoir."

