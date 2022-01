Tour de France et classiques : le cycliste Julian Alaphilippe dévoile ses objectifs pour 2022

Après des vacances bien méritées, il est temps pour Julian Alaphilippe de reprendre les routes d'entraînement. La saison 2022 s'annonce une nouvelle fois épique et riche en rendez-vous. Comme ce fut le cas en 2021. Le natif de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, a étalé sa classe et son panache en course. Un deuxième sacre consécutif de champion du monde de cyclisme, une victoire d'étape sur le Tour de France et le maillot jaune porté un jour, un troisième succès sur la Flèche Wallonne. Sans oublier la naissance de son premier enfant.

à lire aussi Le Berrichon Julian Alaphilippe désigné "Champion des champions de France"

Alaphilippe veut briller sur le Tour de France

Le chouchou du public français, qui fait la fierté du Berry, est déjà prêt à rêver encore plus grand. Ce lundi, Alaphilippe a fait le point sur ses objectifs des mois à venir. Et il ne manque pas d'ambitions. "Comme vous le savez, je veux toujours m'améliorer et devenir meilleur. C'est pour ça que j'ai plusieurs objectifs en tête", lance le cycliste de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. Il cite en premier lieu Liège-Bastogne-Liège, "une course qui correspond à mes qualités et je ne suis pas passé loin de la victoire plusieurs fois".

Le Tour de France occupe évidemment une partie de l'esprit de Julian Alaphilippe. "Je voudrais gagner une étape. L'avoir fait l'an dernier avec le maillot de champion du monde était vraiment incroyable", explique le Berrichon, en référence à son succès dès la première étape. Sans oublier évidemment les championnats du monde de cyclisme fin septembre. Peut-il remporter un troisième titre mondial d'affilée comme l'a fait Peter Sagan dans les années 2010 ? "Je sais que je ne peux pas gagner toutes les courses. Mais le plus important est de donner le maximum et de profiter de chaque moment sur le vélo", répond Alaphilippe, qui compte bien défendre son titre.

Des débuts en 2022 sur les routes de Provence

Comme l'an dernier, Julian Alaphilippe fera sa rentrée sur les routes de France. Et en l'occurrence au Tour de Provence du 10 au 13 février, qu'il avait bouclé à la deuxième place du classement général en 2021. Il participera ensuite aux Strade Bianche, à Tirreno-Adriatico et à Milan-San Remo en mars.