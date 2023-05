Tour de France Féminin 2023 : en Corrèze, les amateurs de vélo ont emprunté le parcours de la 3ème étape

Sur la ligne de départ de Saint-Germain-les-Vergnes, on dirait presque des pros, avec leur combinaison moulante de cycliste aux couleurs de leur club. La trentaine de participants est venue découvrir le parcours de la 3ème étape du Tour de France Féminin, qui passera par là, le 25 juillet prochain. C'est une randonnée cycliste organisée à l'occasion de la fête du Tour, célébrée dans la France entière durant ce week-end de Pentecôte.

ⓘ Publicité

"Il y a des côtes...ça ne va pas être facile"

Dans le groupe, tous sont des passionnés de vélo. Lucette et son ami Henri sont même des habitués de ce parcours. "En tant qu'habitant la Corrèze, c'est le parcours de tous les dimanches. Il y a des côtes...ça ne va pas être facile et aujourd'hui, on craint un peu la chaleur" explique Lucette.

"Mais on a accepté les hommes aujourd'hui" plaisante la retraitée. En riant, Henri rebondit aussitôt : "C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, parce que j'adore la gente féminine. Je suis venu pour leur tenir compagnie".

"Cette randonnée, c'est une très bonne idée"

Derrière le peloton, Alain détonne avec son vélo électrique rouge. Lui, il n'est pas là pour la course, mais pour le plaisir de la balade. Il présente fièrement son butin dans sa sacoche. "J'ai ma gourde, des carrés de sucre, et du cake" énumère-t-il. Il n'est pas tout seul : il est venu avec ses camarades, habillés en jaune et noir, aux couleurs du club de cyclotourisme de Malemort. "Cette randonnée, c'est une très bonne idée. Ça permet de démocratiser un peu le vélo et l'esprit vraiment sportif" conclut Alain.

70 participants sur le parcours des coureuses

Micro à la main, le maire de Saint Germain Les Vergnes, Alain Penot, est le chef d'orchestre de tout ce petit groupe. "C'est vraiment très sympathique. Les sportifs peuvent ainsi s'entraîner sur le circuit des dames qui sera entre le 24 et le 25 juillet" présente le maire.

Le maire donne le signal : les voilà tous partis. Au total, ce sont 70 courageux cyclistes amateurs qui ont franchi la ligne d'arrivée à Saint Robert à la fin de la journée.