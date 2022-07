Tour de France Femmes 2022 : la Haut-Viennoise Anaïs Morichon sur la ligne de départ

Un Tour de France peut en cacher un autre ! Alors que l'arrivée finale de la grande boucle s'achève ce dimanche après-midi sur les Champs-Elysées, d'autres se préparent au départ. C'est en effet ce dimanche aussi le coup d'envoi du Tour de France cycliste féminin, avec une première étape de 82km dans Paris.

Sur la ligne de départ il y aura notamment Anaïs Morichon, 22 ans. Cette jeune habitante de Peyrat-de-Bellac au nord de la Haute-Vienne fait partie de l'équipe ARKEA pro-cyclisme et elle compte bien défendre ses chances, elle qui a baigné toute petite dans une famille de cyclistes.

C'est un rêve de petite fille

En se mettant au vélo, elle a fait comme son père, son oncle, ses cousins et surtout son frère, Théo, champion de Nouvelle- Aquitaine en 2019. Aujourd'hui, participer au tout premier Tour de France Féminin, est une énorme fierté : "Quand on voit le Tour de France chez les garçons, on se dit que c'est impressionnant. C'est un rêve de petite fille donc d'y être ça me tient à cœur et c'est excitant."

Une épreuve qu'elle attend donc avec impatience même si le format, sur une semaine complète, n'a rien de commun pour elle : "Les kilomètres vont être là. On a une étape qui fait 175km, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais je me suis entraînée pour."

Etre dans le Top 20

Anaïs Morichon s'entraîne beaucoup sur les routes du Limousin, un parfait terrain de jeu pour préparer le tour de France. Elle qui n'est pas spécialiste du sprint, ni de la montagne, mais plutôt une puncheuse dans l'âme, se verrait bien prendre une ou deux échappées, histoire de montrer le maillot et passer du temps à l'avant de la course. Son objectif : faire un Top 20.

A ses yeux, la création d'une grande boucle au féminin est un grand pas en avant pour son sport : "Le cyclisme féminin se développe beaucoup et en plus le fait d'avoir le Tour de France cette année, au niveau des médias ça va être très important. Je pense qu'il va y avoir du monde pour nous encourager."

En attendant, elle a hâte de commencer par cette 1ère étape parisienne dont le départ sera donné à 13h30, au pied de la Tour Eiffel. Elle pourra compter sur ses proches, qui ont pris des vacances pour l'occasion.

