Tour de France femmes 2022 : les coureuses Françaises à suivre et les grandes favorites

Alors que se termine dimanche la 109e édition du Tour de France, la fête du vélo sera prolongée avec le départ du Tour de France femmes, nouvelle édition. Les 144 coureuses au départ partiront le même jour depuis Paris pour une compétition divisée en 8 étapes entre la capitale et l'Alsace (24-31 juillet). Si les épreuves de cyclisme féminin ont été beaucoup moins médiatisées, il va falloir se familiariser avec les grandes favorites du peloton et les Françaises qui auront des chances de briller. On fait les présentations.

Les Françaises à suivre

Pour ce Tour de France femmes nouvelle formule, il y aura 24 coureuses françaises au départ à Paris. Parmi elle, Audrey Cordon-Ragot qui connaîtra le grand honneur de concourrir avec le maillot de championne de France de cyclisme, titre décroché pour la deuxième fois de sa carrière en juin dernier. La rouleuse de l'équipe Trek-Segafredo visera principalement une victoire d'étape et sera particulièrement scrutée dans le peloton.

Audrey Cordon-Ragot (Quikstep-Segafredo) sacrée championne de France 2022 © Maxppp - Josselin Clair

Même profil pour Evita Muzic, de l'équipe FDJ - Suez - Futuroscope. La championne de France 2021 sera équipière de luxe des deux leadeuses Marta Cavalli et Cecilie Uttrup-Ludwig, mais pourrait bien bénéficier de quelques tickets de sortie pour viser une victoire d'étape.

Evita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) © AFP - Florian Frison / DPPI

S'il y a une Française qui pourra prétendre se faire une place dans le classement général, il faudra compter sur Juliette Labous de l'équipe Team DSM. Celle qui a terminé 7e du Giro l'année dernière et 9e cette année, vise le Top 5 lors de cette édition de la Grande Boucle féminine. La Bisontine s'est offert l'étape la plus spectaculaire du Tour d'Italie, au sommet du Passo del Maniva et a remporté le Tour de Burgos en mai, sa première victoire sur le World Tour.

Juliette Labous (Team DSM) © AFP - Kenzo TRIBOUILLARD

Les grandes favorites

La grande favorite de cette première édition du Tour de France femmes est néerlandaise et s'appelle Annemiek van Vleuten (Movistar). A 39 ans, elle vient de remporter le Giro pour la troisième fois et écrasé la concurrence. Pour se faire une idée de son niveau de forme, il faut préciser qu'elle a remporté deux victoires d'étape sur le Tour d'Italie, aini que Liège-Bastogne-Liège plus tôt dans l'année. A l'aise sur tous les terrains et surtout en montagne, la néerlandaise fera figure d'épouvantail dans le peloton.

Annemiek van Vleuten (Movistar), la grande favorite du Tour de France femmes 2022 © AFP - JASPER JACOBS / Belga

Une autre néerlandaise sera également à surveiller de près : Marianne Vos. A 35 ans, la coureuse de la Jumbo-Visma est le grande rivale de van Vleuten. Elle aussi à trois Giro a son palmarès et a remporé deux étapes cette année avant d'abandonner afin de préparer le Tour de France. C'est elle qui avait gagné la première édition de La Course by le Tour en 2014.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) © AFP - BAS CZERWINSKI / ANP MAG

Jamais deux sans trois. L'autre grande favorite est elle aussi néerlandaise et s'appelle Demi Vollering. A 25 ans, la puncheuse de l'équipe SD Worx incarne la relève. Elle s'est surtout faite remarquer en 2021 en remportant La Course by le Tour et Liège - Bastogne - Liège. A l'aise elle aussi sur tous les terrains, elle a fait le choix de faire l'impasse sur le Tour d'Italie 2022 pour arriver fraîche dans la Grande Boucle.

Demi Vollering (SD Worx) © AFP - BAS CZERWINSKI / ANP MAG

Mais Demi Vollering ne sera pas seule à jouer la victoire finale au sein de son équipe SD Worx. Elle partagera son statut de co-leadeuse avec Ashleigh Moolman-Pasio, sud-africaine âgée de 36 ans. La coureuse a déclaré que sa participation au Tour sera sa première... et sa dernière puisqu'elle prendra sa retraite sportive à l'issue de la compétition. Elle devrait faire mal à ses concurrentes en montagne, terrain sur lequel peu arrivent à la suivre.

Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) © AFP - Artur Widak / NurPhoto

Parmi les autres coureuses de grand talent à suivre : l'italienne Marta Cavalli (24 ans, FDJ-Suez-Futuroscope) qui a terminé deuxième du Giro à seulement 1'52 de Annemiek van Vleuten, sa coéquipière danoise Cecilie Uttrup Ludwig (26 ans), quatrième du Giro 2020 et épatante sur le Tour de Burgos 2021, ou encore l'italienne Elisa Longo Borghini (30 ans, Trek Segafredo), quatrième du dernier Giro et vainqueure du Paris-Roubaix.

