Tour de France femmes 2022 : top départ dimanche pour une nouvelle édition historique pour le cyclisme féminin

Si Jeannie Longo a donné au cyclisme féminin ses lettres de noblesse en France pendant de nombreuses années, force est de constater que depuis son départ à la retraite le monde du vélo n'avait pas su perpétuer son héritage. La nouvelle formule du Tour de France qui s'élance dimanche 24 juillet depuis Paris pourrait bien changer la donne.

Organisé par ASO, comme le Tour des hommes, cette nouvelle compétition de huit étapes à destination de l'Alsace promet enfin de placer dans la lumière les coureuses. Pour la première fois, le cyclisme féminin a le droit à une compétition majeure, diffusée en direct dans les mêmes conditions que le vélo masculin, sans qu'une autre course ne vienne lui faire de l'ombre.

Une compétition plus courte que les hommes mais plus spectaculaire

La compétition, dont la direction a été confiée à Marion Rousse, ancienne championne de France et commentatrice du Tour masculin sur France Télévisions depuis 2017, se veut plus courte que celle des hommes : 8 étapes contre 21, mais surtout plus compacte avec la possibilité de renverser le classement général à chaque épreuve. Notamment ce final qui se jouera dans la désormais mythique Super Planche des Belles Filles en Alsace le 31 juillet.

Le tracé du parcours du Tour de France femmes 2022 - ASO

Les étapes à ne pas rater

Contrairement au Tour de France masculin qui peut alterner étapes dantesques en montagne avec des parcours de plaine plus propices à la sieste, le Tour de France femmes aura chaque jour une épreuve qui promet du suspense. Après un départ depuis les Champs-Elysées, la 3e étape champenoise ou la 4e étape à destination de Bar-sur-Aube pourraient déjà permettre à l'une des favorites de faire main basse sur le maillot jaune.

Mais tout pourrait se retrouver chamboulé dans les deux dernières étapes. Notamment lors de la 7e et avant-dernière étape avec ses trois difficultés qui permettront aux coureuses les plus fortes de créer l'écart. Et rebelote le lendemain lors de la dernière étape avec un final explosif dans la Super Planche des Belles Filles. Tout pourrait d'ailleurs se jouer dans les dernières kilomètres dans la compéition pour savoir qui remportera la première édition de cette nouvelle mouture du Tour féminin.

Une compétition qui revient de loin

D'autres tentatives ont déjà eu lieu par le passé, comme La Course by le Tour, de 2014 à 2021 où une seule étape du Tour masculin était disputée par les coureuses chaque année. Cette fois, pas de concurrence masculine et l'intégralité des épreuves retransmises à la télévision. Idem côté primes avec plus de 250.000 euros qui seront versés aux cyclistes tout au long de la course.

Une véritable consécration pour ce sport féminin, trop longtemps laissé dans l'ombre et qui a connu une formidable ascension ces dernières années, notamment dans la professionnalisation des coureuses dans des conditions, certes encore loin des hommes, mais permettent à un plus grand nombre de vivre de leur métier.

C'est l'objectif clairement assumé de Marion Rousse, directrice de la compétition. "Faire que le cyclisme féminin à la télé ne soit pas une curiosité mais la normalité", déclarait-elle dans une interview à l'AFP en mai dernier. Pour cette ancienne championne de France qui a quitté la pratique de son sport, faute de pouvoir en vivre décemment, l'important sera "l'impact médiatique" apporté par l'organisation d'ASO qui permettra aux coureuses d'avoir plus de "stabilité financière" et "permettre aux salaires d'augmenter".

Marion Rousse estime d'ailleurs que le cyclisme féminin connaît une véritable révolution ces dernières années. "En six ans, ça n'a plus rien à voir. Dans les équipes WorldTeams, un salaire minimum a été instauré (27.500 euros par an en 2022, 32.100 l'année prochaine, ndlr). Avant, à part trois ou quatre filles rémunérées qui se battaient entre elles, les autres, comme moi, nous devions bosser à côté. Il y avait un grand écart de niveau", explique-t-elle.

Ce Tour de France femmes nouvelle formule est donc très attendu par le cyclisme féminin et pourrait marquer le début d'une meilleure parité avec les hommes, comme cela peut être le cas dans le tennis ou l'athlétisme. C'est surtout grâce à ce genre d'événements majeurs que les équipes professionnelles pourront continuer à se structurer. Signe que les choses évoluent vite, nombre des équipes (Arkea, BikeExchange, Cofidis, DSM, FDJ, Jumbo, Lotto, Movistar, Trek) sont désormais adossées aux formations de l'élite du peloton masculain et les intéractions se multiplient.