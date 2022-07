Tour de France Femmes 2022 : une jeune cycliste du club de Montbéliard participe à des compétitions parallèles

Après plus de 30 ans d'absence, le Tour de France féminin revient en force ! Cet événement historique redonne de la visibilité au cyclisme féminin. L'occasion également pour les jeunes cyclistes de se dire que pour elles aussi tout est possible. Les filles sont nombreuses au vélo club de Montbéliard. Parmi elles, Eline Mairey, 14 ans, habitante de Bondeval (Doubs), participe à des compétitions d'avant tour, en attendant le passage des coureuses du Tour féminin.

Une trentaine de jeunes sélectionnés

Eline fait partie, tout comme une autre amie de Besançon, de la trentaine de jeunes cyclistes sélectionnés pour ces compétitions. Après être passée par Provins en Seine-et-Marne hier, ce mardi elle réalise à midi un parcours de 40 kilomètres autour de la ligne d'arrivée à Epernay dans la Marne. Et puis dimanche, dernier jour de ce Tour féminin, elle est invitée par le comité régional de cyclisme en tribune pour assister à l'arrivée sur la Planche des Belles Filles.

Les femmes, on ne les voit pas souvent à la télévision

Eline est fière d'évoluer en tant que fille dans le monde du cyclisme : "Les femmes, on ne les voit pas souvent à la télévision. Je suis contente que le cyclisme féminin évolue", raconte la jeune fille, qui s'entraîne deux à trois jours par semaine pour en faire plus tard son métier. "C'est du travail physique, mais surtout beaucoup de mental."

Cette passion est familiale. Son frère est le premier à s'être mis en selle, avant de contaminer toute la famille. Dont les parents, Sophie et Philippe, qui ont passé des diplômes pour être éducateurs au vélo club de Montbéliard. Des parents heureux pour leur fille Eline, et heureux de voir la ferveur autour des femmes cyclistes : " Je suis fière car les filles sont encore peu à vouloir en faire leur métier. On soutient à fond notre fille, qui a ça en tête très fort depuis longtemps", confie la maman. " Nous qui sommes dans le milieu, on voit qu'il y a de plus en plus de filles intéressées, et de tous les âges ! " ajoute le papa.

Du 9 au 13 août, Eline est sélectionnée pour la coupe de France des départementd en Normandie.