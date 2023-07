Tour de France Femmes 2023 : découvrez les Françaises à suivre

Les coureuses du Tour de France Femmes prennent le départ de la deuxième édition de la compétition ce dimanche 23 juillet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Plusieurs Néerlandaises, dont la tenante du titre Annemiek van Vleuten , sont ultra-favorites encore cette année, mais des Françaises peuvent créer la surprise. Voici les coureuses tricolores à suivre lors de ce Tour Femmes 2023.

Juliette Labous

Les espoirs de la France reposent en grande partie sur ses épaules. Juliette Labous (DSM), 24 ans, a réalisé une très bonne saison sur routes ! La Bisontine a terminé 2e du Tour d'Italie Femmes et derrière du lourd : Annemiek van Vleuten, grande gagnante du Tour de France Femmes l'an dernier. Juliette Labous a signé le meilleur résultat de sa carrière sur un grand tour avec cette deuxième place au général, à 3 min 56 secondes de la Néerlandaise. Elle est la première tricolore à grimper sur le podium final du "Giro Donne" depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014 (2e).

Juliette Labous a terminé 2e du Tour d'Italie © Maxppp - Alexandre MARCHI

Évita Muzic

Huitième du Tour de France Femmes l'an dernier, Évita Muzic (FDJ-Suez) s'était même offert une jolie 2e place lors de la 4e étape entre Troyes et Bar-Sur-Aube . Sa saison sur route a été particulièrement réussie : une 5e place au classement de la Flèche Wallonne en avril dernier derrière les plus grandes ou encore sa 6e place de la Vuelta Feminina (Tour d'Espagne féminin). Début juin, la Jurassienne s'est imposée sur la course Alpes Grésivaudan Classic, répétition générale du Tour de France Femmes, pour la deuxième année consécutive. Elle avait également pointé à la 5e place du Championnat de France à 33 secondes de la gagnante Victoire Berteau, titre qu'elle avait remporté en 2021.

Évita Muzic avait terminé 8e du Tour de France Femmes 2022 © Maxppp - Alexandre MARCHI

Cédrine Kerbaol

Elle a remporté son premier titre de championne de France du contre-la-montre fin juin, la Bretonne Cédrine Kerbaol, 22 ans, a détrôné Audrey Cordon-Ragot, sextuple championne de la spécialité. Elle a "des qualités de grimpeuse que je n'ai pas forcément", avait commenté Audrey Cordon-Ragot à l'issue de l'épreuve. Victorieuse du Tour de Normandie en mars , Cédrine Kerbaol avait terminé troisième des deux dernières éditions. Elle pourrait briller sur son premier Tour de France Femmes lors du contre-la-montre à Pau le 30 juillet.

Cédrine Kerbaol, la championne de France du contre-la-montre © Maxppp - HASLIN/ Le Courrier Picard

Audrey Cordon-Ragot

Malgré sa 2e place lors du championnat de France, Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), une autre Bretonne, vise une victoire d'étape sur ce Tour 2023. Victime d'un AVC en septembre dernier , elle avait déclaré forfait pour les Mondiaux. Aujourd'hui, elle revient en très bonne forme sur le devant de la scène. Son palmarès parle pour elle : six fois championne de France du contre-la-montre et deux fois sur route, avec même un doublé l'an dernier !

Audrey Cordon-Ragot © AFP - Damien MEYER

Parmi les autres coureuses à suivre, on pourra observer les premiers coups de pédale de cinq Bretonnes sur ce Tour : Célia Le Mouel (St Michel - Auber93), Marie-Morgane Le Deunff (Arkéa), Amandine Fouquenet (Arkéa), Lucie Jounier (Coop-Hitec) et Typhaine Laurance (Lifeplus-Wahoo).

