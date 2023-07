Tour de France Femmes 2023 : découvrez les grandes favorites de la deuxième édition

Quelle cycliste va remporter la 2e édition du Tour de France Femmes ? Ressuscitée l'an dernier, la Grande boucle féminine 2023 débutera, à la fin du Tour masculin, le dimanche 23 juillet avec une première étape à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Voici les coureuses favorites pour la victoire finale le 30 juillet à Pau.

Annemiek van Vleuten, la reine des grands Tours

Qui mieux qu'Annemiek van Vleuten (Movistar) pour succéder à ... Annemiek van Vleuten ? La Néerlandaise, 40 ans, est ULTRA-favorite. Sacrée championne du monde de cyclisme sur route pour la 3e fois en septembre dernier, elle détient huit victoires finales sur les grands Tours cyclistes. La coureuse a de nouveau remporté le Tour d'Italie début juillet après 2018, 2019 et 2022. Van Vleuten s'est aussi imposée pour la 3e fois en mai sur le Tour d'Espagne. Celle qui prendra sa retraite à la fin de l'année détient, c'est certain, les plus grandes chances de victoire sur le Tour de France.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) est la tenante du titre © AFP - Jeff PACHOUD

Demi Vollering, la reine des classiques

Deuxième du Tour de France Femmes l'an dernier, Demi Vollering (SD Worx) a aussi de grands atouts à faire valoir. Compatriote de van Vleuten, elle a enchainé les victoires sur les routes cette année. Elle s'est d'abord imposée sur l'édition féminine des Strade Bianche en Italie, a remporté en avril l'Amstel Gold Race en s'imposant en solitaire puis la Flèche Wallonne femmes quelques jours plus tard. Enfin, fin avril, la Néerlandaise a réalisé un doublé après sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège femmes. À 26 ans, Vollering a accompli une saison de classiques extraordinaire et peut prétendre à une victoire sur le Tour.

Demi Vollering a enchainé les victoires sur les classiques cette année © AFP - MARCEL VAN HOORN / ANP MAG

Marianne Vos, le plus beau palmarès du cyclisme féminin

Elle détient le palmarès le plus monstrueux du cyclisme féminin ! Près de 250 succès toutes courses confondues, trois fois championne du monde sur routes, un titre olympique sur route et un autre sur piste, trois Giro à son actif : la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), 35 ans, compte bien jouer sa carte sur le Tour Femmes 2023. Cinq jours en jaune lors de la dernière Grande boucle, sa compatriote van Vleuten lui avait chipé au Markstein (Vosges) en assommant la concurrence lors de la 7e et avant-dernière étape.

Marianne Vos sur le Tour d'Espagne féminin 2023 © Getty - Dario Belingheri

Cecilie Uttrup Ludwig, la "rock star"

Le sourire aux lèvres à chaque interview, Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez) avait laissé couler quelques larmes de joie après sa victoire sur la 3e étape du Tour Femmes l'an dernier entre Reims et Épernay. La Danoise, qualifiée de "rock star" par Stephen Delcourt, le manager de l'équipe FDJ-Suez-Futuroscope, espère ajouter de nouvelles étapes de la Grande Boucle dans son palmarès et surtout faire mieux que sa 7e place au classement général. La championne du Danemark 2022, 27 ans, s'était imposée en août sur le Tour de Scandinavie. Début juillet, Cecilie Uttrup Ludwig a également terminé à la 6e place du Tour d'Italie.

Cecilie Uttrup Ludwig, gagnante du Tour de Scandinavie en août 2022 © AFP - Terje Pedersen / NTB

Gaia Realini et Elisa Longo Borghini, les Italiennes qui peuvent briller

Deux Italiennes peuvent bousculer le Tour Femmes cette année. D'abord, la jeune Gaia Realini (Lidl-Trek), 22 ans. Troisième du Tour d'Espagne début mai derrière deux géantes, van Vleuten et Vollering, elle s'est même adjugée la 6e et avant-dernière étape de la course devant la championne en titre du Tour de France Femmes. Rebelote sur le Giro Femmes avec encore une autre 3e place le 9 juillet dernier et le maillot blanc de meilleure jeune. En avril, elle avait aussi terminé 3e de la Flèche Wallonne et dans le top 10 du Liège-Bastogne-Liège. La course belge sur laquelle sa coéquipière Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), l'autre Italienne en forme, avait fini 2e.

Gaia Realini et Elisa Longo Borghini © Getty - Dario Belingheri

La championne d'Italie sur route et du contre-la-montre aborde le Tour Femmes avec le souvenir d'une violente chute sur le Giro lors de la 5e étape, l'obligeant à abandonner. Celle qui s'est offert magistralement la 4e étape, espère prendre sa revanche sur la Grande boucle. L'an dernier, elle avait pointé à la 6e place.

La violente chute d'Elisa Longo Borghini lors du Giro féminin 2023 © Getty - Dario Belingheri

Liane Lippert, trois fois championne d'Allemagne

À 25 ans, la triple championne d'Allemagne a déjà de beaux résultats sur les grandes courses et peut espérer intégrer le top 10 du Tour Femmes 2023. En septembre dernier, Liane Lippert (Movistar) a terminé 4e du Tour d'Espagne entre les plus grandes coureuses néerlandaises et italiennes. La coureuse a d'ailleurs signé avec Movistar jusqu'en 2025, l'équipe souhaite préparer l'avenir avant la retraite prochaine ... d'Annemiek van Vleuten.

L'Allemande Liane Lippert © AFP - BERND WEISSBROD / DPA

Veronica Ewers, l'Américaine à suivre

Quatrième du Giro Femmes cette année (son meilleur résultat cette année), l'Américaine Veronica Ewers (EF Education), a les jambes pour réaliser un bon résultat au classement général. Sur le Tour d'Italie, elle a terminé 2e de l'étape 4 et 5e de l'étape 5, montrant ainsi sa bonne forme. L'an dernier, la jeune femme de 28 ans qui a commencé le cyclisme il y a quelques années seulement, avait atteint le top 10 de la Grande boucle féminine.

Veronica Ewers © Maxppp - Iñaki Porto/EFE/Newscom

Juliette Labous, la surprise française ?

Et si elle était le caillou dans la chaussure des armadas néerlandaises et italiennes ? La Française Juliette Labous (Team DSM-Firmenich), 4e du dernier Tour, a montré dernièrement qu'elle avait les jambes pour aller loin. Début juillet, la grimpeuse a signé le meilleur résultat de sa carrière sur un grand tour avec une deuxième place au général du Tour d'Italie , à 3 min 56 sec d'Annemiek van Vleuten. La coureuse de 24 ans est la première tricolore à grimper sur le podium final du "Giro Donne", l'appellation italienne de la course, depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014 (2e).

La Bisontine s'est aussi classée 8e du dernier Tour d'Espagne. En revanche, elle a déçu sur les routes du championnat de France le 24 juin en terminant 8e.

Juliette Labous a terminé 2e du Tour d'Italie © Maxppp - Alexandre MARCHI

