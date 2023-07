Tour de France Femmes 2023 : neuf cyclistes bretonnes au départ

Audrey Cordon-Ragot, Cédrine Kerbaol et Coralie Demay sur le podium du championnat de France de contre la montre Femmes 2023.

Place à la deuxième édition du Tour de France Femmes ce dimanche 23 juillet. La compétition partira de Clermont-Ferrand pour une première étape de 124 km . Après huit jours, la course se terminera à Pau le dimanche 30 juillet, avec un contre-la-montre individuel . En 2022, c'est la Néerlandaise Annemieke van Vleuten qui a remporté la première édition .

Au total, 22 équipes sont sélectionnées pour ce Tour de France Femmes, dont une seule bretonne, Arkéa Samsic. Dans le peloton, on retrouvera neuf cyclistes originaires de Bretagne.

La pépite Cédrine Kerbaol, la doyenne Audrey Cordon-Ragot

La Finistérienne Cédrine Kerbaol, membre de l'équipe Ceratizit-WNT, fait partie des coureuses à suivre sur cette Grande Boucle 2023. Née en 2001 à Brest, elle a remporté le championnat de France du contre-la-montre en juin dernier. En mars 2023, elle s'était déjà imposée lors de la toute première édition du Tour de Normandie féminin . Ce sera son premier Tour de France cette année.

Autre coureuse bretonne qui réalise une belle saison, la Morbihannaise Audrey Cordon-Ragot. Elle a déjà un beau palmarès à son actif : six fois championne de France du contre-la-montre et deux fois sur route, avec même un doublé l'an dernier. Membre de l'équipe Human Powered Health, la cycliste de 33 ans a été victime d'un AVC en septembre dernier . Mais elle est revenue sur le devant de la scène et vise une victoire d'étape sur ce Tour de France Femmes.

Même objectif cette année pour Coralie Demay. Née à Elven en 1992, elle sera leader de l'équipe Saint Michel-Mavic-Auber 93 durant la Grande Boucle. L'an dernier, elle avait pris la 24e place au classement général.

Un premier Tour pour cinq Bretonnes

Coralie Demay sera accompagnée par Célia Le Mouel, 22 ans. La Bretillienne, espoir du cyclisme, participe à son premier Tour de France Femmes. Même chose pour Marie-Morgane Le Deunff de l'équipe bretonne Arkéa Samsic. Née à Morlaix et âgée de 21 ans, elle sera l'une des benjamines de l'épreuve. La Finistérienne pédalera aux côtés d'une autre jeune Bretonne, Amandine Fouquenet, qui s'était classée 76e l'an dernier. Originaire de Vitré, elle sera la capitaine de l'équipe Arkéa .

Lucie Jounier, originaire de Redon, a été sélectionnée par son équipe, la formation norvégienne Team Coop-Hitec Products, pour cette Grande Boucle 2023. La Morbihannaise Typhaine Laurance (Lifeplus - Wahoo) découvrira, elle aussi, le Tour cette année.

Enfin, Aude Biannic (Movistar) disputera la compétition pour la deuxième fois. 94e l'an passé, la Finistérienne va épauler sa leader, Annemiek van Vleuten, vainqueur en 2022.