Tour de France femmes 2023 : pourquoi la première édition l'an passé a été un succès

Un an après une première édition réussie, le Tour de France femmes 2023 est désormais un rendez-vous incontournable dans le monde du cyclisme. Il s'élancera le dimanche 23 juillet de Clermont-Ferrand pour rallier Pau le dimanche 30 juillet.

ⓘ Publicité

22 équipes engagées sont engagées sur la compétition. Ce Tour de France version féminine qui se jouera dans les Pyrénées sera plus corsé que le précédent. Il s'appuie sur le succès d'une première édition qui a été au-delà des promesses pour les organisateurs .

Du spectacle sur les étapes

Si le Tour de France femmes a acquis ses lettres de noblesses, c'est qu'il a su s'appuyer sur ce qui fait le sel d'une compétition sportive : de la bagarre et du suspense avec des exploits à l'arrivée.

Le public a pu découvrir de grandes championnes en action, impressionnantes, notamment sur les étapes de montagne qui ont clôturé la compétition. Annemieke van Vleuten a montré son incontestable domination laissant tout le monde loin derrière lors des arrivées au Markstein et à la Planche-des-Belles-Filles .

Avant cela, il y avait eu une première étape remportée au sprint sur les Champs-Elysées, une bataille au sprint gagnée à Epernay par la Danoise Cecilie Uttrup.

L'édition 2023 avec huit étapes promet encore plus de spectacle avec des épreuves plus corsées sur les routes des Pyrénées. Les deux dernières étapes avec une arrivée au sommet du mythique col du Tourmalet à Bagnères-de-Bigorre et un contre-la-montre à Pau concluront en beauté le parcours.

Des championnes que l'on connaît mieux

Elles étaient dans l'ombre des hommes, elles sont aujourd'hui un peu plus dans la lumière. Certes la première saison de ce Tour femmes, elles n'ont pas eu droit à des retransmissions en intégralité à la télévision, elles ont fait face aux railleries de certains, mais elles ont surtout été exposées.

Les noms de Annemieke van Vleuten, Demi Vollerin, Cécilie Uttrup Ludwig, Marianne Vos, Juliette Labous et les autres sont désormais des figures connues des amateurs de cyclisme.

Le Tour de France femmes a aussi mis en lumière les Françaises les plus en forme. La première Française au classement Juliette Labous a terminé 4e et Evita Muzic a fini à la 8e place du classement général.

loading

Des coureuses accessibles

Avant et après les épreuves, les coureuses du Tour de France femmes ont pris le temps de signer les autographes, de faire des selfies avec leurs fans, et de répondre, toujours avec le sourire aux questions.

Elles ont aussi beaucoup frappé les esprits en mettant en avant la solidarité entre les cyclistes. Dans les épreuves où certaines ont connu des chutes, les coéquipières ont attendu leur leader, et ont montré à tous l'esprit de cohésion qui régnaient au sein de ces équipes féminines.

Un public au rendez-vous

Le grand public a suivi les coureuses lors des retransmissions. Il est surtout venu en nombre sur les étapes pour admirer les championnes au plus près. Il a trouvé des coureuses simples et accessibles, qui malgré la fatigue accumulée sont restées à l'écoute du public.

Il a ainsi pu partager au plus près les moments de joie et de détresse des sportives.

Et Marion Rousse, la patronne de ce Tour, était fière de ce pari réussi à l'issue du Tour.

loading

À lire aussi Cinq choses à retenir sur le Tour de France Femmes

> Notre dossier Tour de France femmes 2023