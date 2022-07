Mardi 26 juillet, la Marne accueille la 3e étape du Tour de France Femmes. Les coureuses partent de Reims et arrivent à Epernay. Découvrez toutes les infos pratiques pour bien vivre cette journée.

Tour de France Femmes : 3e étape, tout savoir sur la circulation et le stationnement à Reims et Epernay

Le Tour de France Femmes 2022 s'arrête dans la Marne avec une 3e étape de 133km qui aura pour départ la capitale régionale, Reims et Epernay comme ville d'arrivée. Découvrez les informations sur le stationnement et la circulation pour bien vivre cette journée de sport et de fête.

Les horaires

Départ de la caravane publicitaire à Reims à 10h55

Départ de la course à Reims à 12h50 ( départ réel à 13h)

départ réel à 13h) Arrivée de la caravane publicitaire à Epernay à 14h02

Arrivée des premières coureuses à Epernay estimée entre 16h15 et 16h37

Le passage de la caravane

Composée d’une trentaine de véhicules, la caravane s’arrêtera exclusivement à 8 endroits fixes :

au départ de Reims à 10h55,

à Trépail à 11h40,

à Vertus à 13h13,

au Mesnil-sur-Oger à 13h28,

à Cramant à 13h42,

à Chouilly à 13h53,

à Épernay à 14h02.

Le stationnement et la circulation

Au départ de Reims, la circulation est interdite sur le parcours à partir de 8h jusqu'à la fin de la manifestation, le mardi 26 juillet.

Certaines voies sont mises en double sens à partir de 3h du matin : rue du général Sarrail, rue du Champ de Mars, rue Émile Cazier, rue du Temple, rue des Écrevées , rue Werlé, rue Saint Hilaire.

Certaines voies sont mises en double sens à partir de 8h du matin : rue des Capucins, rue du Jard, rue Hincmar, rue Chabaud, rue Jeanne d'Arc, rue Payen, rue Henri Delacroix

Le mardi 26 juillet, à partir de 8 h, le sens de circulation rue du Marc est inversé et s'effectuera dans le sens place du Forum vers la rue Jean-Jacques Rousseau.

Les infos sont à retrouver sur le site de la ville de Reims.

Les accès au départ à Reims - ASO

A l'arrivée à Epernay Le stationnement sera interdit du lundi 25 juillet à 20h jusqu’au mardi 26 juillet à 20h et la circulation sera interdite le mardi 26 juillet de 6h à 20h sur l’itinéraire du parcours.

Le stationnement et la circulation seront interdits du lundi 25 juillet à 20h jusqu’au mardi 26 juillet à 22h, dans les rues suivantes du quartier de Bernon : place Fada N’Gourma, parc NelsonMandela, avenue de Middelkerke (section rue du parc/rue Jean-Sébastien-Bach), rue de Lorraine (section giratoire de Lorraine/rue René-Lemaire), rue René-Lemaire prolongée, rue Charles-Gounod, avenue du Vercors, rue des Coteaux, rue Godart-Roger (section Henri-Lelarge/rue de la Source).

La circulation sera interdite le mardi 26 juillet au centre-ville de 15h à 17h rue du Théâtre, rue Pupin, impasse Abelé et place Lasnier (section Jean-de-la-Fontaine/rue Jean-Moulin.

La circulation, sauf riverains, sera interdite le mardi 26 juillet de 6h à 20h dans les rues devenues impasses qui donnent sur le périmètre du parcours.

Arrivée du tour de France Femmes à Epernay - Ville d'Epernay

