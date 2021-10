Tour de France Femmes : Amandine Fouquenet a très envie de participer à la première édition en 2022

En 2022, il n'y aura pas un mais deux Tour de France. La version pour les hommes et, grande nouveauté, la version pour les femmes. Huit étapes au programme et la coureuse bretonne formée en Mayenne, Amandine Fouquenet, aimerait bien faire partie de l'aventure.

Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France a dévoilé, ce jeudi 14 octobre à Paris, le parcours de la première édition du Tour de France Femmes. Huit étapes de Paris à la Super Planche des Belles Filles dans les Vosges. Un tracé d'un peu plus de 1000 kilomètres que les coureuses effectueront du 24 au 31 juillet 2022.

Pour la Bretonne, née à Vitré et formée à l'UC Sud 53, Amandine Fouquenet, "ce serait un rêve de pouvoir participer à ce Tour de France". La coureuse de 20 ans, championne de France en titre de cyclo-cross, fait partie de l'équipe professionnelle Arkea. "Comme c'est le premier Tour de France Femmes, ça me donne très envie de la faire. Cette saison, j'ai participé au Tour d'Italie et d'autres courses par étapes, donc j'ai envie de connaître d'autres grands tours. Le cyclisme féminin va dans le bon sens et j'espère que cela va continuer ainsi."

Vingt-deux équipes de six coureuses seront engagées lors de la première édition du Tour de France Femmes. La course bénéficiera d'une retransmission en direct de 2h30 par jour sur France Télévisions. Rendez-vous du 24 au 31 juillet 2022.