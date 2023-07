Tour de France Femmes : ce qu'il faut retenir de cette deuxième édition

La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) a remporté pour la première fois le Tour de France Femmes ce dimanche 30 juillet à Pau , au terme de la 8ᵉ et dernière étape, un contre-la-montre de 22 km qui est revenu à la Suissesse Marlen Reusser. C'était la 2ᵉ édition du Tour de France Femmes . France Bleu revient sur quatre points marquants de cette édition 2023.

ⓘ Publicité

🥇 La SD Worx : l'équipe qui rafle tout

La SD Worx termine avec un palmarès qui s'apparente à un hold-up : quatre victoires d'étapes sur huit, deux coureuses sur le podium et le maillot vert. Il y a donc la victoire de la Néerlandaise Demi Vollering . L'équipe a aussi pu compter sur sa coéquipière belge Lotte Kopecky, longtemps maillot jaune et finalement 2ᵉ au classement général, avec en prime le maillot vert qui récompense le leader du classement par points (attribués aux arrivées d’étapes et lors des sprints intermédiaires). Et puis la SD Worx a raflé quatre victoires d'étapes avec Lotte Kopecky le 1ᵉʳ jour à Clermont-Ferrand , la Néerlandaise Lorena Wiebes lors de la 3ᵉ étape , Demi Vollering au sommet du mythique col du Tourmalet le 7ᵉ jour , et évidemment la Suissesse Marlen Reusser ce dimanche.

⛰️ Le Tourmalet pour la première fois

Pour la première fois, le Tour de France Femmes est passé par une étape mythique du cyclisme français, au sommet hors catégorie du mythique Tourmalet qui culmine à 2.115 mètres d'altitude, lors de la 7ᵉ journée. "Nous sommes honorés de cette arrivée au Tourmalet", confiait samedi sur France Bleu Béarn Bigorre Marc Bruning, directeur l'Office Départemental des Sports à Tarbes. "C'est important pour les coureuses qu'une étape aussi mythique que le Tourmalet soit au programme. C'est une façon de confronter le cyclisme féminin aux monuments du cyclisme international", expliquait-il. Le Tour a d'ailleurs basculé ce jour-là, car la Néerlandaise Demi Vollering s'est emparée du maillot jaune avec 1'50 d'avance sur sa poursuivante, prenant une sérieuse option sur la victoire. Une étape d'autant plus spectaculaire qu'elle s'est terminée dans un brouillard opaque.

🇫🇷 Des performances françaises encourageantes

La Française Juliette Labous s'est classée 5ᵉ au général, elle était arrivée 4ᵉ l'année dernière. "Je suis contente, soulagée et satisfaite de cette journée", a-t-elle réagi à l'issue de la 8ᵉ étape. C'est une très bonne place pour la Française qui avait mal commencé son Tour lors de la première étape, durant laquelle elle avait perdu une quarantaine de secondes. "Je pense que j'ai fait un bon Tour. Mauvais départ, mais j'ai réussi à rebondir, l'équipe a eu confiance en moi toute la semaine. (...) Top 5 c'est une satisfaction, j'aurais tout donné de toute façon."

Juliette Labous a terminé 2e du Tour d'Italie. © Radio France - François Sauvestre

Cédrine Kerbaol**, locale de la 8ᵉ étape, a aussi été sacrée meilleure jeune de ce Tour de France Femmes 2023 ! À 22 ans, la révélation française de ce Tour termine 12ᵉ du classement général. "J'ai changé beaucoup de choses cet hiver. Avant, je menais mes études en parallèle. Désormais, je vis, je dors, le mange à 100% pour le vélo", a-t-elle expliqué. "Avant ce Tour, les filles ne me connaissaient pas dans le peloton. Cette semaine, j'ai montré de quoi j'étais capable et je serai sans doute plus respectée à l'avenir. Le but, c'est de les titiller dans quelques années", a-t-elle promis. "Les performances des Françaises me réjouissent", a commenté Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes. "Juliette (Labous) a été un beau porte-drapeau et la révélation de Cédrine (Kerbaol) est vraiment très prometteuse."

Elisabeth Borne, Marion Rousse et la maillot blanc Cédrine Kerbaol, finistérienne d'origine et oloronaise depuis peu. © Radio France - Jeanne de Butler

✅ Deuxième édition, l'année de la confirmation

L'édition 2023 "a été l'année de la confirmation", pour Marion Rousse. "Il fallait qu'on prouve que la première édition, ce n'était pas simplement de la curiosité, mais qu'il y avait un réel intérêt sportif à venir voir. C'est un Tour de France : on a continué les trois semaines du feuilleton du mois de juillet, en rajoutant une semaine de course", développe-t-elle.

Concernant le public, elle admet avoir "eu pas mal de frissons dans la voiture de direction de course, à voir autant de public au départ, à l'arrivée, mais aussi tout au long du parcours. C'était la deuxième édition, il était important pour nous de confirmer la réussite de la première édition. Ça a été chose faite, avec le scénario que les concurrentes nous ont offert, mais également par l'intérêt du public, que ce soit sur le bord des routes ou derrière la télévision", dit-elle.

Pour la suite, Marion Rousse préconise de ne pas aller trop vite. "Il faut qu'on suive l'évolution du cyclisme féminin, qui a pas mal évolué ces dernières années, mais on n'est pas arrivé au niveau des hommes", dit-elle. "Des Tours de France Femmes, il y en a eu avant nous, force est de constater que ce n'était pas la bonne version, car à chaque fois, on a mis la clé sous la porte", affirme Marion Rousse, pour qui il faut que "le système économique du cyclisme féminin soit un peu plus rentable", que d'autres sponsors viennent investir dans le cyclisme féminin. "Du cyclisme féminin retransmis dans 190 pays dans le monde, c'est du jamais vu", souligne-t-elle. Elle mentionne enfin "pratiquement deux millions de téléspectateurs tous les jours, l'équivalent de l'année dernière". Le prochain Tour de France Femmes aura lieu du 12 au 18 août 2024, "entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques", précise Marion Rousse.

Et pourquoi pas un Tour plus long ? C'est en tout cas ce qu'aimerait Juliette Labous : "Je serais contente si ça durait deux semaines, pour voir la limite de nos corps. Je pense qu'il y aurait encore plus de différences, donc j'espère que dans le futur, ça sera un peu plus long."