Tour de France Femmes : la coureuse Amandine Fouquenet, formée en Mayenne, sur la ligne de départ ce dimanche

Après le Tour de France masculin, place à la version féminine de la Grande Boucle à partir de ce dimanche 23 juillet. Les coureurs arrivent sur les Champs Elysées en fin d'après-midi. Quelques heures avant, 154 coureuses vont s'élancer de la ligne de départ du Tour de France Femmes à Clermont Ferrand. Amandine Fouquenet est l'une des 21 Françaises participantes. La jeune cycliste formée en Mayenne la capitaine de l'équipe Arkéa Samsic, un rôle qu'elle compte assumer sans pression.

"Je peux rassurer les filles et donner quelques conseils"

Amandine Fouquenet avait déjà participé à la première édition du Tour de France Femmes en 2022 . "On n'est pas beaucoup de l'équipe à l'avoir fait déjà l'année dernière", souligne la coureuse originaire de Vitré en Ille-et-Vilaine. Cette expérience va lui permettre de jouer un rôle moteur au sein de sa formation Arkéa Samsic. "Si je peux rassurer les filles et donner quelques conseils sur ce que je sais, c'est avec plaisir", affirme la cycliste de 22 ans. "Ce n'est pas un rôle qui me fait peur", ajoute-t-elle.

Amandine Fouquenet a conscience que son équipe Arkéa Samsic n'a pas "vraiment l'effectif pour aller chercher un [classement] général". "Nous, ça sera plus de viser quelques étapes", reconnaît la cycliste formée à l'UC Sud 53 à Cossé-le-Vivien. La coureuse de 22 ans espère pouvoir "aller devant dans les échappées et réussir à mettre une fille dans le top dix sur une épreuve". "Si je me retrouve devant sur une étape, je donnerai le maximum pour aller jusqu'au bout", insiste-t-elle.

Pied : Le DS dont parle Amandine Fouquenet, c'est le directeur sportif de l'équipe.

