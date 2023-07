Tour de France Femmes : la haut-viennoise Anaïs Morichon très motivée pour sa deuxième participation

Alors que le Tour de France Hommes se termine ce dimanche sur les Champs-Elysées, le Tour de France Femmes s'élance de Clermont-Ferrand, avec une première étape autour de la capitale auvergnate. Pour la deuxième année consécutive, la jeune haut-viennoise Anaïs Morichon prendra le départ avec son équipe Arkéa. La seule engagée limousine du peloton est "prête" et en pleine forme après une semaine de repos dans sa famille, à Peyrat-de-Bellac (87), où elle en a profité pour rouler, avec son frère, sur les routes haut-viennoises qu'elle connait bien.

Prête aussi dans sa tête, avec une motivation accentuée par la déconvenue de l'an passé sur cette épreuve, après être arrivée hors-délais sur une étape. "Je n'ai pas eu la chance de terminer le Tour l'année dernière pour 10 secondes, donc mon objectif est avant tout de finir ce Tour, tout simplement", dit-elle dans un sourire modeste. "On ne pourra pas jouer avec les meilleurs, il faut rester réaliste" poursuit-elle, mais ne compte quand même pas faire que de la figuration. C'est ce qui semble d'ailleurs animer son équipe, Arkéa, qui va faire le maximum pour "montrer le maillot, être groupées sur toutes les étapes" explique encore Anaïs.

Une exposition hors-norme pour une "course mondiale"

Une volonté aussi d'effacer un début de saison compliqué, marqué par quelques soucis de santé et des résultats en demi-teinte. Peu importe, le Tour, c'est autre chose, une autre dimension et un autre engouement qui booste encore l'envie d'Anaïs Morichon. "C'est vraiment la course mondiale, qu'on voit à la télé. J'ai eu la chance de faire mon premier Tour l'année dernière et au niveau du public on n'avait jamais vu cela pour des filles sur une semaine, donc c'est génial" analyse la jeune femme de 23 ans.

Enfin, Anaïs Morichon s'attend à une journée qui sera forcément particulière, mardi, avec l'étape limousine, ou en tous cas corrézienne au départ de Collonges-la-Rouge. Un étape difficile sur le plan sportif avec plusieurs petits cols "qui cassent le rythme", explique la jeune professionnelle. Mais "cela passe pas loin de la maison et il y aura des proches pour m'encourager au bord de la route, donc j'ai hâte" sourit-elle.