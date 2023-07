Tour de France femmes : où se placer pour voir le passage des coureurs en Dordogne ?

Le meilleur placement pour voir passer le maillot jaune et l'échappée, c'est dans une côte. C'est le moment ou les cyclistes ralentissent... Et où la course peut se dénouer.

La troisième étape du Tour de France Femmes, mardi 25 juillet, part de Collonges-la-Rouge en Corrèze. Répertoriée comme une étape "plate", elle compte quand même 5 cols répertoriés. De catégorie 3 et 4, les moins difficiles. Mais ils sont tous en Corrèze.

Il y en a deux quand même, juste avant la frontière avec la Dordogne. La première montée est plus longue, 2,6 km à 4,1% sur la commune d'Ayen, sur la départementale 39. L'autre, plus courte mais plus raide, 1 km à 6,2%, juste avant la mairie de Saint-Robert. En plus, le paysage est magnifique.

Ensuite, le peloton passera par Coubjours, Cherveix-Cubas, et Hautefort. Avec une vue plongeante sur la route depuis les jardins du château. En plus, ça grimpe légèrement à cet endroit.

Après ça, les coureuses plongeront vers l'arrivée en passant par le Lardin et Condat-sur-Vézère. En descente, ça va aller très vite, mais c'est impressionnant à voir et si le peloton est éclaté, fatigué par l'étape, elles pourraient passer au compte gouttes.

Enfin, il y a l'arrivée à Montignac, sur la route de Sarlat. Un endroit idéal pour assister à l'emballage final.