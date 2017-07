Tour de France : Froome en jaune, Aru en joie... ce qu'il faut retenir de la 5e étape

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

-

La victoire et les pois. Il avait déjà un chouette maillot, celui du champion d'Italie, Fabio Aru (Astana) a maintenant le maillot à pois du meilleur grimpeur, arraché en haut de la Planche des Belles-Filles grâce à sa victoire lors de cette 5e étape entre Vittel et la Planche des Belles-Filles. Une étape marquée par une échappée royale, partie dès le départ de la course, avec huit coureurs solides qui auront tenu presque jusqu'au bout : Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Mickaël Delage (FDJ), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Thomas Voeckler (Direct Energie), Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac) et Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro). Les huit hommes totalisant 53 participations au Tour, 9 victoires d'étapes, 23 jours en jaune, 7 en vert et 16 avec le maillot à pois ramené même une fois à Paris en 2012 par Voeckler.

Les derniers à résister, Bakelants et Gilbert (qui gagne le prix de la combativité) sont repris par un peloton atomisé, à 4 kilomètres de l'arrivée. A 2,5 km du sommet, Aru accélère, personne ne le rattrapera, pas même Christopher Froome (Sky) arrivé troisième de l'étape qui prend le maillot jaune.

-

L'accélération d'Aru. Le champion italien a décroché tous ses poursuivants en quelques coups de pédales dans une montée particulièrement raide.

2232m avant l'arrivée / before the arrival... @FabioAru1 commence son show / starts his show.

RT if you're impressed. #TDF2017 pic.twitter.com/Izir14DyhI — Le Tour de France (@LeTour) July 5, 2017

- ASO

-

La suite de l'exclusion de Peter Sagan qui a tenu une conférence de presse ce matin : "Aujourd'hui, j'accepte la décision des commissaires, mais je ne suis pas d'accord avec eux, je pense que je n'ai rien fait de mal dans le sprint. Pour moi, c'est un incident de course. Je pense que ce n'est ni le premier accident sur un sprint et sûrement pas le dernier. Mais je suis désolé pour Mark [Cavendish] et j'espère qu'il va vite s'en remettre". Cavendish a l'épaule cassée.

UCI World Champion, Peter Sagan addresses the press and makes a statement on his expulsion from the Tour de France! pic.twitter.com/NtIP5uHhXH — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) July 5, 2017

L'accolade entre Philippe Gilbert et Jan Bakelants. Les deux Belges auront été les deux derniers à être repris par le peloton à moins de cinq kilomètres de l'arrivée. Les deux survivants éphémères de la belle échappée partie dès le départ avec six autres coureurs. Philippe Gilbert, le jour de ses 35 ans, remporte le prix de la combativité.

Romain Bardet épuisé après l'ascension de la Planche des Belles-Filles. Le Français termine 5e de l'étape. Il est 7e au général.

Romain Bardet, exténué au sommet de la Planche des Belles filles. #TDF2017 pic.twitter.com/tzetRh1Neq — Mathilde L'Azou (@MathildeLAzou) July 5, 2017

-

Les vaches à pois.

► Notre dossier Tour de France 2017

La carte interactive du Tour de France 2017