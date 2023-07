Tour de France : "Gagner une étape, c'est l'objectif" pour l'équipe AG2R Citroën

C'est une formation plutôt discrète depuis le départ du Tour de France le 1er juillet. L'équipe savoyarde AG2R Citroën n'a pas réussi à décrocher de victoire d'étape et aucun coureur ne figure dans le Top 10 au général après 15 étapes. En ce lundi 17 juillet, deuxième journée de repos, le directeur sportif Nicolas Guillé nous accueille dans l'hôtel de l'équipe à Megève.

Aujourd'hui, jour de repos après trois étapes de montagne et avant les six dernières, quel est le programme ?

C'est un petit peu à la carte. Une grasse matinée pour certains. En fin de matinée, ils vont prendre le vélo pour se décontracter les jambes, entre une heure et une heure et demi. Comme on n'est pas loin du circuit du contre-la-montre (Passy-Combloux), on va aller faire la reconnaissance tranquillement. Ils feront une pause café au milieu : tranquille, cool. Et ensuite, il y a les massages et certains verront leur famille.

Vous avez Felix Gall, 11e du général, nouveau leader après le début de Tour compliqué de Ben O'Connor (22e). Quel est le moral de l'équipe ?

Felix a bien pris le relais de Ben donc c'est très bien, cela nous fait un fil rouge. Mais c'est clair, le bilan est un petit peu mitigé. On a été en difficulté sur les dernières étapes, on espérait pourtant décrocher une première victoire. On veut faire une belle dernière semaine.

"L'étape entre Saint-Gervais et Courchevel va faire beaucoup de dégâts"

Est-ce que vous vous attendiez à voir Felix Gall (25 ans) à ce niveau-là, 11e du général et à batailler avec les meilleurs en montagne ?

On le savait, nous, qu'il avait vraiment des aptitudes physiques. Il était un petit peu coleader, remplaçant de Ben O'Connor. Et maintenant la question se pose : va-t-il tenir le rang sur la troisième semaine ? On sait qu'elle est vraiment difficile sur le Tour de France, donc c'est un point d'interrogation. Va-t-il avoir le temps de récupérer sur chaque étape pour essayer d'aller chercher ce Top 10 ?

Aucune victoire d'étape pour le moment. Quelle va être la stratégie pour en décrocher une d'ici la fin du Tour ?

Cela va être un combat sur chaque étape pour aller dans les échappées pour jouer la gagne. Tout le monde est fatigué donc il faut les surmotiver pour aller de l'avant. Gagner cette étape, c'est l'objectif du Tour.

Mercredi ce sera l'étape reine du Tour entre Saint-Gervais et Courchevel avec le col de la Loze. À quoi peut-on s'attendre ?

Beaucoup de dégâts et d'écarts. La fatigue sera présente donc ce sera une journée importante pour le général et pour le Top 10. Cela va installer le classement des quinze premiers.