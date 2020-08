Tour de France : comment gérer le public et les gestes barrières ?

La sixième étape du Tour de France, entre le Teil et le Mont Aigoual, c'est dans moins d'un mois, le 3 septembre prochain très précisément. 191 kilomètres d'étape et de nombreuses villes et villages du Gard sur le tracé : Alès, Anduze, Saint-Hippolyte-du-Fort.... Pour l'occasion, les maires, la préfecture, les coordinateurs de l'étape se sont rencontrés ce mardi pour aborder les consignes de sécurité à mettre en place, notamment en ce qui concerne la circulation... Mais reste encore la question du respect des gestes barrières !

Comment gérer les spectateurs sur le bord de la route ? Le casse-tête s'annonce complexe, mais une chose est sûre : ils devront se protéger : "Pour les gestes barrières à l'heure actuelle, en bord de route et en plein air, le port du masque pour les spectateurs semble intéressant dans ce cadre-là", explique Sylvie Pavlista, première adjointe de la commune du Vigan.

Impossible d'approcher les stars du peloton

Chaque été, les fans du Tour veulent approcher les stars du peloton : Egan Bernal, Julien Alaphillippe ou encore Thibault Pinot. Ce sera impossible cette année : "Nous avons déjà reçu des consignes et les spectateurs ne pourront pas approcher les coureurs pour faire des selfies ou des autographes, que ce soit au départ ou à l'arrivée de l'étape", détaille Gilles Le Masson, coordinateur de l'arrivée de l'étape au Mont Aigoual.

Certains secteurs de la course risquent d'attirer du monde. On pense par exemple au Col de la Lusette. Mais David Robillard, adjoint à la mairie de Mandagout (une commune toute proche du Col), fait confiance aux spectateurs : "Ce que je souhaite, c'est que les spectateurs ne s'amassent pas tous à un seul endroit. Le tracé est long, beaucoup de communes sont traversées : à chacun de prendre ses responsabilités."

Un protocole sanitaire délivré cette semaine

Les organisateurs du Tour doivent fournir un protocole aux maires concernés cette semaine. Un protocole où seront détaillées les consignes sanitaires à appliquer sur le bord de la route. "Il faudra décider de jauge maximale de spectateurs sur certains sites, prévient Joëlle Gras, la sous-préfète du Vigan. La question sanitaires est prise très au sérieux. La circulation du Covid-19, la résurgence de ce virus, nous appelle à beaucoup de vigilance ce jour-là."