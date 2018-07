Geraint Thomas (Sky) s'est imposé jeudi dans le Tour de France à l'Alpe d'Huez (Isère) au terme d'une 12e étape partie le matin de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), et au final serré face à son coéquipier Chris Froome, Romain Bardet et Tom Dumoulin.

Il a tenu bon. Geraint Thomas, coureur britannique de l'équipe Sky, s'est imposé jeudi dans le Tour de France en haut des 21 virages mythiques de la station de l'Alpe d'Huez (Isère). Avec un groupe de tête composé de son coéquipier Chris Froome, Romain Bardet (AG2R) et du Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), Thomas a pris la tête de la course dans les derniers kilomètres et la montée de l'Alpe. Tous ont aisément doublé l'autre Néerlandais qui avait fait le show en cette journée intense, Steven Kruijswijk, en tête de la course une bonne partie de l'après-midi. La victoire d'étape s'est finalement joué sur le sprint final entre les favoris.

Thomas hué sur le podium

Geraint Thomas a été vivement hué à son arrivée et à la remise de son maillot jaune. "Bien sûr, ce n'est pas agréable mais si ce ne sont que des sifflets ça va. S'il y a des gestes plus dangereux, c'est plus compliqué. Les sifflets ce n'est pas agréable mais chacun a ses opinions" a-t-il réagi à l'issue de la cérémonie.

La montée de l'Alpe d'Huez s'est révélée très houleuse pour l'équipe Sky, le leader Chris Froome a été la cible d'une partie des spectateurs, l'un d'entre eux a essayé de le bousculer en le touchant au niveau de l'épaule droite. Les supporters gallois, eux, n'avaient que le sourire à la fin de l'étape.

Le coup de gueule du jour

La chute de Vincenzo Nibali (Bahrain) a fait réagir les consultants de francetv sport, Marion Rousse et Thomas Voeckler. Le coureur italien a été victime d'une chute dans la confusion à quatre kilomètres de l'arrivée mais a pu rapidement repartir.

"Dans l'Alpe d'Huez c'est toujours comme ça..." a d'abord regretté le jeune retraité Thomas Voeckler avant de s'emporter : "C'est vraiment dangereux, je l'ai vécu dans l'Alpe d'Huez, c'est une montée qui fait peur quand on est coureur (...) On peut préciser que le vélo est un sport gratuit, si on ne veut pas venir on ne vient pas. Quand on vient, c'est pour supporter les coureurs. Ceux qu'on aime pas on ne les hue pas, on ne les agresse pas. On 'est pas au stade on ne paie pas pour venir, au contraire, on a même des cadeaux avec la caravane !"

"J'ai très mal au dos, j'ai eu un contre coup très fort. J'ai serré les dents, je suis reparti mais je ne me sens pas très bien à cause du dos, j'espère que ce ne sera pas trop grave" a réagit Vincenzo Nibali.

Les déçus du jour

Beaucoup de coureurs, comme Rein Taaramae ou Dimitri Gruzdev sont arrivés hors du temps imparti malgré l'allongement du délai par la direction du Tour au courant de l'étape. Plusieurs sprinteurs ont aussi abandonné aujourd'hui : après Rigoberto Uran, Tony Gallopin, le sprinteur néerlandais de Lotto NL-Jumbo Dylan Groenewegen, Andre Greipel, Marcel Sieberg (Lotto-Soudal) et Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) ont quitté le Tour.

Le podium de l'étape

Après cette dernière étape de montagne dans les Alpes, le Britannique Geraint Thomas (Sky) est toujours maillot jaune, le FrançaisJulian Alaphilippe (Quick-Step) garde aussi son maillot à poids, le Slovaque Peter Sagan (WorldTour Bora-Hansgrohe) reste en vert tout comme Pierre Latour (AG2R) qui garde lui également son maillot du meilleur jeune du Tour.

Le classement général