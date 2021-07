Tour de France : Guillaume Martin (Cofidis) 2e du classement général

"J'avais dans l'idée de passer une journée tranquille dans le peloton. Mais j'ai vu une opportunité en milieu de course", commente Guillaume Martin, à l'arrivée de la 14e étape du Tour de France à Quillan (Aude) ce samedi. En arrivant 11e, le cycliste de l'équipe nordiste Cofidis se hisse à la deuxième place du classement général, derrière le Slovène Tadej Pogacar, qui conserve le maillot jaune.

à lire aussi Tour de France : Bauke Mollema remporte la 14e étape à Quillan, Guillaume Martin deuxième au général

"C'est une bonne journée", affirme Guillaume Martin, "je suis content de la manière dont on a couru, de notre agressivité. D'habitude on est plutôt sur la défensive, cette année, j'ai envie de prendre des risques." Le coureur de l'équipe Cofidis pointe désormais à 4 minutes et 4 secondes derrière le maillot jaune qui reste sur les épaules de Tadej Pogacar. Le leader slovène n'a pas été attaqué. Il garde donc une avance de plus de quatre minutes sur ses rivaux directs pour la victoire finale. Tadej Pogacar a d'ailleurs déclarer à l'arrivée : "On reste en confiance, ça nous laisse encore une marge".