Tour de France : "Il faut que j'accepte de repartir de zéro" (Romain Bardet)

Romain Bardet est revenu mercredi, au micro de nos confrères de France Télévisions, sur son abandon dans le Tour de France 2020 après sa chute sur ses terres, en Auvergne, lors de la 13e étape.

Romain Bardet : "C'est la première fois en neuf ans que je vois le Tour à la télé donc c'est particulier. Je commence à reprendre un peu de la vitalité et de l'envie depuis la chute. Donc tout va dans le bon sens. C'était assez violent, il n'y avait pas de danger particulier, à plus de 60 à l'heure. On ne prévoit jamais vraiment une chute, mais c'était pas une partie dangereuse. Visiblement, à cause d'une faute d'inattention d'un coureur ça a été violent, je me suis un peu laissé tomber. La tête a heurté. C'est une chute comme il en survient malheureusement souvent dans le peloton.

Vous êtes tout de suite remonté sur le vélo, quel courage !

Romain Bardet : " Je ne sais pas si on peut parler de courage, au moment de la chute, je savais que j'étais très attendu au Puy Marie, j'avais des supporters tout au long de la route, je me voyais essayer de grimper au général. Donc je voulais limiter au maximum les dégâts, donc le seul impératif à l'instant T c'est de remonter sur sa machine".

Quand est-ce que vous avez abandonné ?

"C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire au début, mais les médecins qui me suivent depuis de longues années (et que je remercie) ont rapidement été sans équivoque dans leurs jugements. J'ai eu des nausées, des vertiges, j'ai vomi. Je devais me tenir allongé dans le noir pour que ça aille, donc c'était totalement inenvisageable de repartir sur le vélo le lendemain".

"Ce Tour de France avait bien débuté, la dynamique était excellente [avec Nas et Cosnefroy] on se disait que rien n'était impossible, on arrivait sur un terrain qui nous était propice donc on ne s'interdisait rien. Ce que je retiens c'est que j'étais revenu à un excellent niveau de forme après une année moins bien l'année dernière. Il faut que j'accepte de repartir à zéro, c'est les aléas d'une carrière de sportif de haut niveau, il va falloir revenir à mon meilleur niveau".