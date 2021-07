Tour de France : "il y a forcément de la déception" pour Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama-FDJ

Une victoire d’étape et un maillot jaune pour Julian Alaphilippe à Landerneau lors du Grand Départ fin juin. Et puis après ça, rien ou peu.

Le cyclisme français a souffert sur le Tour de France 2021. En l’absence de Romain Bardet et de Thibaut Pinot, personne n'avait imaginé une place sur le podium.

L'équipe de Marc Madiot n'a vraiment pas été à la fête. Alors certes, la seconde moitié du Tour a été meilleure que son entame, marquée par deux abandons et deux arrivées hors délai. Le sprinteur Arnaud Démare a dû quitter le peloton. David Gaudu, lui, a réussi à s'en sortir en haute montagne, ce qui lui permet d'atteindre la 11ème place du classement général. Mais ni lui ni le rouleur Stefan Küng, favori des deux contre-la-montre en Mayenne et à Saint-Emilion, ne se sont imposés.

"Le Tour a démarré difficilement pour nous, on s'est retrouvé à 7 dès le premier soir. Il y a eu des chutes. Tout n'est jamais complètement mauvais mais on est loin d'être aussi performant qu'on l'espérait. Il y a forcément de la déception. Il y avait une possibilité d'exister au général, on est 11ème, ce n'est pas mal mais on pouvait faire mieux. Le bilan est donc mitigé" note le manager mayennais de la Groupama-FDJ.