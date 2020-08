Tour de France : "j'ai beau être son père, il m'épate toujours"

Échappé sur la 2e étape du Tour de France 2020, Benoît Cosnefroy (24 ans) s’est paré du maillot à pois du meilleur grimpeur dimanche à Nice, au terme de la première journée montagneuse. A égalité de points avec Anthony Perez de l'équipe Cofidis, le pensionnaire de la formation AG2R La Mondiale a pris la tête du classement grâce à une meilleure place au général. Le lendemain, lundi, sur les routes en direction de Sisteron, il était à nouveau aux avant postes pour défendre sa tunique mais ne doit de la conserver qu'à l'abandon de son adversaire au classement, victime d'une chute.

L'opportunisme paie

Pour son père Franck Cosnefroy, "il est logiquement un peu déçu. Quand on fait du vélo, c'est à la pédale qu'on souhaite gagner des distinctions, et pas sur un fait de course". N'en reste pas moins que le début de tour de Benoît Cosnefroy est particulièrement réussi. "J'ai beau être son père, il m'épate toujours. Je savais qu'il avait des intentions, mais _je ne m'attendais pas le voir sortir aussi tôt du peloton_. Je l'ai eu ce matin (lundi) au téléphone et il me disait qu'il était parti en tête de l'étape sans savoir exactement après quoi il allait courir. C'est l'évolution de la course qui l'a amené à se battre pour le maillot".

Un message d'encouragement de proches à lire chaque jour

Pour ce second tour de Benoît Cosnefroy, le jeune cycliste devra se passer de ses proches. "Déjà nous avons repris le travail", souligne son père, "et puis avec les contraintes sanitaires, on ne peut pas approcher les coureurs. On ne pourrait pas le voir. On va le suivre comme tout le monde à la télévision!", ajoute Franck. Mais Benoît Cosnefroy ne sera pas totalement coupé de ses proches d'ici le 20 septembre et l'arrivée sur les Champs-Elysées. "D'abord il y a le téléphone, et puis sa petite amie a eu la bonne idée de préparer un livre avec une page par jour de course avec à chaque fois un message de l'un de ses proches. Le notre, il doit le lire le 5 septembre", conclut Franck Cosnefroy.

Benoît Cosnefroy conserve son maillot blanc à pois rouge ce lundi 31 août. © Maxppp - Kenzo Tribouillard