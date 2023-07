Tour de France : "J'y ai cru jusqu'au bout" dit Victor Lafay après sa victoire à Saint-Sébastien

Victor Lafay est le Français le plus en vue depuis le début du Tour de France. Après avoir accompagné Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard la veille, le Lyonnais de 27 ans s'est imposé ce dimanche dans la deuxième étape du Tour de France à Saint-Sébastien . Dans un groupe d'une vingtaine de coureurs dont tous les leaders, il est parti sous la flamme du dernier kilomètre et n'a jamais été rejoint. Il a devancé sur la ligne le Belge Wout Van Aert qui, de rage, a tapé sur son guidon la ligne d'arrivée franchie. Victor Lafay récupère au passage le maillot vert après son succès.

"J'y ai cru jusqu'au bout, c'est un truc de fou, a déclaré Victor Lafay juste après sa victoire au micro de France 2. Hier j'étais un peu frustré à l'arrivée. Concrétiser aujourd'hui dès la deuxième étape, c'est un truc de malade". Il apporte là la première victoire dans le Tour de France à son équipe Cofidis depuis Sylvain Chavanel en 2008, il y a quinze ans.

"J'avais vraiment un plan dans le final". - Victor Lafay

"Quand j'ai fait mon effort, je ne réfléchissais même pas à gagner, juste à faire mon effort au maximum. Je voyais la ligne, je regardais le compteur, 500 mètres, 400 mètres, et j'y ai cru jusqu'au bout, c'est un truc de fou, a-t-il expliqué à l'arrivée, tout sourire. Hier (samedi), j'étais un peu frustré à l'arrivée, j'ai concrétisé aujourd'hui dès la 2e étape, c'est formidable".

"Pour une fois, j'avais vraiment un plan dans le final, ce que je n'ai pas forcément d'habitude. Je savais que ça allait attaquer dans la bosse à la fin, j'ai laissé faire. Je suis resté derrière, pour arriver avec élan, j'ai vu que ça ralentissait un peu, je suis passé, je me suis mis en position +aéro+ et je n'ai plus calculé. J'étais victime du marquage hier, aujourd'hui j'en ai profité un peu."

15 ans après, Cofidis renoue avec la victoire sur le Tour de France

La disette aura été longue pour l'équipe Cofidis, quinze années sans victoire sur le Tour de France, d'où le soulagement du manageur de l'équipe Cédric Vasseur. "C'est une délivrance, a-t-il confié au micro de VéloClub. On a beaucoup travaillé. Hier, on a vu que Victor était dans une forme exceptionnelle. [...] Quand on arrive sous la flamme rouge, il faut être convaincu qu'on peut le faire. Il m'a surpris aujourd'hui. Victor est éblouissant, imprévisible".

Professionnel depuis 2018 chez Cofidis

Âgé de 27 ans, Victor Lafay est lyonnais d'origine. Il habite en Haute-Savoie, à Mûres, près de Alby-sur-Chéran. Il a été formé au Chambéry cyclisme formation. Il est passé professionnel en août 2018, chez Cofidis, après une médaille d'argent au championnats d'Europe espoirs. Son contrat chez Cofidis arrivait à échéance à la fin de l'année.