Tour de France : "joie et fierté" pour le maire de Bilbao qui accueillera le grand départ 2023

Alors que l'édition 2022 du Tour de France s'achève, les regards se tournent vers Bilbao. La capitale biscayenne accueillera le grand départ le 1er juillet 2023. Joie et fierté dans les mots du maire venu à Paris prendre le relai.

Parmi ceux qui ont assisté à la victoire du Dannois Jonas Vingegaard à l'issue de l'édition 2022 du Tour de France, le maire de Bilbao Juan María Aburto venu pour un passage de témoin. En effet, la 110ᵉ édition s'élancera le 1er juillet de l'année prochaine depuis la capitale de la Biscaye. Les trois premières étapes auront lieu dans la région Euskadi. "Nous pensons que c'est un moment historique" insiste le maire de Bilbao. "Pour nous c'est une joie immense que de lancer le prochain Tour de France parce que le Tour est un événement très important".

Trois étapes en Euskadi

Une première étape au départ et à l'arrivée de Bilbao, la seconde entre Vitoria et Saint Sébastien. Quant à la troisième, elle longera la côte jusqu'au Labourd. On ne connait pas encore la fin de cette étape ni même la suite du parcours qui sera dévoilé en octobre à Paris. Le début du parcours avait été dévoilé par Christian Prud'homme depuis Vitoria en Alava fin janvier. Le directeur général du tour s'était dit "impressionné par le Pays basque".

Vitrine pour le Pays basque

"Ca représente une campagne marketing incroyable pour nous, en montrant comme ça nos villes au monde entier" argumente Juan Mari Aburto. Le maire de la plus grande ville de la communauté autonome basque est sûr de l'impact positif d'un évènement comme le Tour de France. "Je suis sûr qu'après ça, dans le monde entier, les gens se diront qu'ils doivent venir à Bilbao, en Biscaye, et plus généralement en Euskadi. Et si on arrive à cela, le jeu en vaut clairement la chandelle", conclut-il.