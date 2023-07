Tour de France : Jonas Vingegaard écrase le contre-la-montre et réveille les vieux démons du cyclisme

Stupéfiant, stratosphérique, hallucinant. Les mots manquent pour qualifier la performance réalisée mardi par Jonas Vingegaard lors du contre-la-montre entre Passy et Combloux . Le maillot jaune a assommé le Tour de France et écrasé la concurrence en signant un temps de 32'36" sur les 22,4km du parcours, soit 1'38" plus rapide que son dauphin Tadej Pogacar. Une énième performance du champion Danois qui rallume les feux de la suspicion de dopage dans la Grande Boucle, sans aucun élément tangible permettant de l'attester à ce stade.

Sur les réseaux sociaux, nombre d'afficionados, amateurs ou professionnels, ont fait part de leur étonnement, de leur désarroi, voir de leur gêne. Cet internaute a relevé le choix du titre de la Une de l'Équipe ce mercredi matin : "D'une autre planète". Un titre identique avait été choisi par le quotidien le 14 juillet 1999, le lendemain de la victoire impressionnante de Lance Armstrong sur le Tour.

"Je ne me souviens pas d'un contre-la-montre dans lequel le vainqueur met 4,5 secondes par kilomètres au deuxième. Pas Indurain, ni Armstrong. Personne ? ", a écrit Michael Rasmussen sur Twitter. L'ancien cycliste, et compatriote de Vingegaard, a porté le maillot jaune lors du Tour 2017 et licencié par son équipe pour avoir refusé de se soustraire à des contrôles antidopages.

Au-delà du chrono hors normes de Vingegaard, cette 110e édition a été marquée par des records d'ascension dans plusieurs cols escaladés plus vite par Vingegaard et Pogacar que par des tricheurs comme Lance Armstrong.

"Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien", affirme Vingegaard

Vingegaard lui semble presque surpris de sa performance. "Je n'ai pas d'explication, j'ai juste fait de mon mieux", a-t-il déclaré à l'issue de son exploit en conférence de presse. "C'est la meilleure journée de ma vie sur un vélo. Je l'ai senti tout de suite. Dès que je suis parti, j'envoyais des watts très élevés, alors que je voulais en garder sous la pédale". Le maillot jaune Danois a même cru à une erreur de son compteur de puissance tellement il allait vite. "Aujourd'hui, je suis surpris moi-même, je n'espérais pas faire aussi bien", ajoute-t-il.

Quelques jours plus tôt, Jonas Vingegaard répondait déjà à une question sur le dopage au regard de la différence de niveau entre lui-même, son rival Pogacar et le reste du peloton. "C'est vrai que nous allons vite, plus vite même qu'eux (les anciens coureurs convaincus de dopage, ndlr). Le matériel, la nutrition, l'entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s'améliorent. Mais c'est bien d'être sceptique". Le champion l'affirme en tout cas : "tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien".

Le patron du Tour réagit

Invité de franceinfo ce mercredi matin, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a évoqué "une victoire écrasante, qu'on n'attendait pas". Le patron du Tour est habitué aux questions sur les suspicions de dopage que soulèvent de telles performances. "Évidemment, les questions ne sont pas illégitimes sur les différents soupçons", a-t-il déclaré.

"Les contrôles sont faits par une agence indépendante, ce qui n'était peut-être pas le cas avant", a poursuivi a précisé Christian Prudhomme. Sur le Tour, c'est l'ITA (International testing agency) qui en a la charge, une agence qui s'occupe d'une cinquantaine de disciplines différentes. "Le maillot jaune est testé tous les jours, comme les vélos sont contrôlés tous les jours", a-t-il rappelé.

Mercredi, les équipes Jumbo-Visma et UAE ont d'ailleurs reçu une nouvelle visite des contrôleurs antidopage avant le départ de la 17e étape, selon le site spécialisé Wielerflits. "J'applaudis cette initiative, a assuré le patron de Jumbo-Visma, Richard Plugge, au pied du bus. C'est un pas supplémentaire dans la lutte contre le dopage. Jonas Vingegaard s'est soumis à pas moins de quatre tests sanguins lors des 48 dernières heures. Nous sommes contents de pouvoir coopérer."

De "réels progrès, notamment sur le matériel"

Sur les performances exceptionnelles des deux premiers du classement général, le patron de la Grande Boucle le reconnaît : "Je ne peux pas vous l'expliquer si ce n'est que ça date d'une vingtaine d'années et qu'il y a eu depuis de réels progrès, notamment sur le matériel qui est un vrai sujet". Christian Prudhomme indique également s'inquiéter des conséquences en matière de sécurité, "ça va réellement trop vite dans les descentes par exemple".

Le recours controversé par certaines équipes comme Jumbo-Visma ou Soudal-Quick Step aux cétones, un carburant supplémentaire pour les muscles qui s'ingère sous forme de gel ou de boisson, dont la prise n'est pas interdite par le règlement, est aussi régulièrement épinglé. Sans atteindre l'ampleur des années de plomb, plusieurs affaires de dopage ont secoué le cyclisme ces dernières années. L'équipe Bahrain a été ciblée par plusieurs perquisitions et son manager général soupçonné dans le cadre de l'affaire de dopage sanguin Aderlass en 2020.

Les Colombiens Nairo Quintana et Miguel Angel Lopez ont été licenciés récemment par leurs équipes, le premier pour usage de tramadol, le deuxième à cause de ses liens présumés avec un médecin au centre d'un trafic de produits dopants. Quant au dopage mécanique voire génétique, aucun cas n'a été détecté dans le peloton du Tour de France à ce jour.

Pourquoi la performance de Vingegaard est-elle hallucinante ?

Jonas Vingegaard a très probablement assommé le Tour de France mardi lors du contre-la-montre entre Passy et Combloux, comptant pour la 16e étape. Avant de partir en dernière position, le maillot jaune comptait 10 secondes d'avance sur son rival Tadej Pogacar. Après un chrono stupéfiant, le Danois possède désormais 1 minute 48 sur le Slovène. Lorsqu'on s'intéresse de plus près aux chiffres liées à la performance sur les 22,4km du tracé du jour, on comprend mieux l'ampleur de l'exploit. Vingegaard totalise une vitesse moyenne de 41,2km/h et il est le seul à se situer au-dessus des 40km/h. Pogacar est à 39,26km/h.

Au moment de décider du profil de cette étape, les organisateurs tablaient sur un temps de 36 minutes pour les plus rapides. Avec son chrono de 32'26", le Danois a été 3 minutes plus rapide qu'espéré. Ce qui a eu pour conséquence d'éliminer Alexis Renard, arrivé hors délai pour une seconde avec 10'46" de plus que le maillot jaune. Le coureur de la Cofidis ne sera pas repêché puisque sa formation annonce qu'il abandonne pour cause de fracture au coude.

Le chiffre certainement le plus parlant est celui du nombre de secondes gagnées, en moyenne, à chaque kilomètre par Vingegaard sur Pogacar : 4,37 secondes. Et si on compare avec le chrono de son coéquipier Wout van Aert, troisième de l'étape, l'écart grimpe à 7'63". Il faut remonter à 1962 pour retrouver un tel écart.