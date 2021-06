Tour de France : Julian Alaphilippe limite la casse sur le contre-la-montre

Vainqueur du Tour 2020, Tadej Pogacar a dominé le chrono ce mercredi en Mayenne, mais Mathieu van der Poel a bien résisté et conserve son maillot jaune. Déception pour le Bourbonnais Julian Alaphilippe qui termine à plus d'une minute du Slovène et glisse à la 4ème place au classement général.